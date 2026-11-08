QUI JUVE

Spalletti: "Non riusciamo a essere continui. Il rigore di Joao Mario? Posso avere la domanda di riserva?"

L'allenatore bianconero ha parlato alla fine della partita del Franchi

08 Nov 2026 - 23:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 12
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Luciano Spalletti a Dazn ha analizzato la prestazione della sua Juventus a Firenze: "Ogni tanto affoghiamo in un bicchiere e poi perdiamo anche un po' di sicurezza. Nel gol non ci siamo trasmessi lo slittamento della linea difensiva, poi abbiamo avuto belle reazioni ma non riusciamo a essere costanti, si fa bene una cosa per dieci minuti, poi nella situazione successiva non si partecipa in modo corretto. In difesa, in alcuni momenti, si decide di stare lì ad accettare la situazione senza andare a scegliere e agire, è la scelta che ti toglie il dubbio, se rimani nel dubbio poi non riesci quasi mai a portare a casa qualcosa di importante".

Leggi anche

Kolo Muani versione deluxe, Lucumi troppo pasticcione. Woltemade, gol e poco altro

"Per quanto riguarda l'attacco, ho scelto di schierare insieme Woltemade e Kolo Muani perché i giocatori della Fiorentina ti vengono ad aggredire e bisogna andare diretti sulla prima punta, e Woltemade ha dimostrato di avere qualcosa in più, anche se la palla addosso non è la sua qualità primaria, è uno più di palleggio, di relazioneKolo Muani ora sta meglio e con questa ritrovata verve si può mettere in qualsiasi posizione. Ora si muove di più e lo vedo più concentrato. L’episodio del rigore? Non ho bisogno di rivederlo, l'ho già visto in campo. Non so cosa dire. Posso avere la domanda di riserva?".

Leggi anche

La Fiorentina scappa due volte, la Juve la riprende poi super Vicario salva Spalletti

spalletti
juventus
fiorentina

Ultimi video

01:09
MCH BOCA VINCE IL CAMPIONATO 8/11 MCH

Argentina, il Boca vince il titolo... al 96esimo

03:28
Kalulu: "Dobbiamo essere più cattivi"

Kalulu: "Dobbiamo essere più cattivi"

04:36
Spalletti: "Non riusciamo ad essere costanti"

Spalletti: "Non riusciamo ad essere costanti"

03:04
Njie: "Firenze mi rende felice"

Njie: "Firenze mi rende felice"

03:01
Inter-Como 2-0: gli highlights

Inter-Como 2-0: gli highlights

03:04
Genoa-Milan 1-2: gli highlights

Genoa-Milan 1-2: gli highlights

01:16
Monza-Atalanta 0-1: gli highlights

Monza-Atalanta 0-1: gli highlights

03:11
Fiorentina-Juventus 2-2: gli highlights

Fiorentina-Juventus 2-2: gli highlights

03:04
Napoli-Lazio 1-1: gli highlights

Napoli-Lazio 1-1: gli highlights

01:46:10
Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

01:59
Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

01:37
Da Cunha: "Brutta serata, ma andiamo avanti"

Da Cunha: "Brutta serata, ma andiamo avanti"

02:47
Cisse: "Ho tanta voglia! E posso fare ancora meglio…"

Cisse: "Ho tanta voglia! E posso fare ancora meglio…"

02:43
De Rossi: "Cisse davvero impressionante per la sua età"

De Rossi: "Cisse davvero impressionante per la sua età"

01:08
Ellertsson: "Ripartiamo dal bel secondo tempo"

Ellertsson: "Ripartiamo dal bel secondo tempo"

01:09
MCH BOCA VINCE IL CAMPIONATO 8/11 MCH

Argentina, il Boca vince il titolo... al 96esimo

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

Juve, Spalletti a muso duro con Cabal: "Ti do un cazzotto, capito?"

Il Fattore K stende l'AZ Alkmaar e lancia la Juve in Europa: ma che brividi nel finale

Gleison Bremer

Spalletti perdona Cabal, McKennie c’è: torna Bremer per l’esame del Franchi

DICH KOOPMEINERS POST AZ ALKMAAR DICH

Juve, Koopmeiners: "Vittoria importante per il morale"

Yildiz vede la fine del calvario: partito il countdown per il rientro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:52
Fiorentina, Vanoli "Abbiamo fatto una grande prestazione ma c'è ancora da lavorare"
23:43
Juve e Napoli, aumenta la distanza dalla zona Champions: la classifica
23:34
Juve, Kolo Muani: "Troppi pareggi e sconfitte, un punto che non mi fa contento"
23:29
Tifoso del Bodo/Glimt ferito dopo il parziale crollo di una tribuna a Tromsoe
23:05
Braccio largo di Joao Mario: grandi proteste della Juve a Firenze. Annullato anche il tris di Dragusin, la ricostruzione