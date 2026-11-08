Spalletti: "Non riusciamo a essere continui. Il rigore di Joao Mario? Posso avere la domanda di riserva?"

"Per quanto riguarda l'attacco, ho scelto di schierare insieme Woltemade e Kolo Muani perché i giocatori della Fiorentina ti vengono ad aggredire e bisogna andare diretti sulla prima punta, e Woltemade ha dimostrato di avere qualcosa in più, anche se la palla addosso non è la sua qualità primaria, è uno più di palleggio, di relazione. Kolo Muani ora sta meglio e con questa ritrovata verve si può mettere in qualsiasi posizione. Ora si muove di più e lo vedo più concentrato. L’episodio del rigore? Non ho bisogno di rivederlo, l'ho già visto in campo. Non so cosa dire. Posso avere la domanda di riserva?".