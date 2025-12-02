Liga: supersfida Barcellona-Atletico su Italia 1

La Liga torna su Italia 1 e lo fa con un big match: Barcellona-Atletico Madrid. Nel nuovo Camp Nou ("Spotify Camp Nou" per ragioni di sponsorizzazione) si gioca una classica del campionato spagnolo, valevole per la diciannovesima giornata ma di fatto un anticipo per via della Supercoppa di Spagna che i catalani (contro il Bilbao) e Simeone (Derbi col Real) giocheranno a inizio gennaio. E la sfida promette spettacolo dato che in terra iberica sta andando in scena una Liga non troppo diversa dalla nostra Serie A: quattro squadre in 3 punti con i blaugrana primi a 34 e i colchoneros quarti a 31, con in mezzo Xabi Alonso (33) e la sorpresa Villarreal.



Con queste premesse arriva una supersfida tra Flick e Simeone, che dunque sogna l'aggancio in vetta alla classifica (in attesa poi di Athletic Bilbao-Real Madrid di mercoledì) aggrappandosi al 2-1 in extremis maturato nell'ultima di campionato (seppur a Montjuic). Il Barcellona, invece, sogna una piccola fuga (+4 sul secondo posto) e un'altra vittoria al Camp Nou: è a 2 su 2 dal ritorno nella sua vecchia casa. Non c'è spazio per turnover visto il big match: Yamal sfida Julian Alvarez, in campo altri big come Cubarsi, Pedri, de Jong, Dani Olmo, Lewandowski e Raphinha, che se la vedranno con Oblak che torna tra i pali, ma pure Giménez (match winner contro l'Inter in Champions), Giuliano Simeone, Koke, l'ex Juve Nico Gonzalez e Alex Baena. La partita sarà trasmessa su Italia 1 in seconda serata, verso le 23:30.