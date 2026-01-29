Inter, Asllani pronto a lasciare il Torino e volare in Turchia

Il futuro di Kristjan Asllani sembra essere sempre più lontano dall'Italia e a un passo dalla Turchia, con il Besiktas ormai vicinissimo a chiudere l'operazione. Il regista albanese, attualmente in forza al Torino ma di proprietà dell'Inter, ha già dato il suo benestare al trasferimento che dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per la fumata bianca definitiva mancano soltanto gli ultimi dettagli burocratici tra i due club italiani e la società di Istanbul, pronti a definire un passaggio che permetterebbe al centrocampista di cercare maggiore continuità nel campionato turco.