Inter, la punizione di Dimarco spezza un tabù lungo più di 11 anni

29 Gen 2026 - 08:51

La punizione di Federico Dimarco contro il Borussia Dortmund ha spezzato un digiuno che per il calcio italiano durava ormai da troppo tempo. Con la sua prodezza balistica, l'esterno dell'Inter è infatti diventato il primo calciatore italiano a segnare su punizione diretta in Champions League dai tempi di Francesco Totti, che andò a segno contro il CSKA Mosca nell'ormai lontano novembre 2014. Ricorda Opta come ci sono voluti ben 4082 giorni per rivedere un pezzo di bravura simile sotto le stelle dell'Europa che conta.

