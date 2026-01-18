Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
1 di 13
© afp
© afp
© afp

© afp

© afp

COPPA D'AFRICA

Rigore per il Marocco al 98': il Senegal abbandona il campo, poi rientra ed... esulta. A piangere è Brahim Diaz

18 Gen 2026 - 22:30
13 foto

Finale concitato e surreale della Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal, a Rabat. Sullo 0-0, al 98' l'arbitro congolese Jean Jacques Ndala Ngambo ha fischiato un rigore per la squadra di casa, contestatissimo dai giocatori del Senegal. Tanto che l'allenatore Pape Thiaw ha fatto segno ai propri uomini di uscire. L'unico a rimanere in campo é stato Sadio Mané, che ha cercato di convincere i propri compagni a rientrare. E alla fine c'è riuscito, consentendo l'esecuzione del rigore. Che l'ex Milan, Brahim Diaz, ha però sbagliato, facendosi parare il "cucchiaio". Da qui si è andati ai supplementari. E...

coppa d'africa
marocco
senegal
brahim diaz

Ultimi video

01:06
DICH GASPERINI SU COMMISSO E BOVE 17/1 DICH

Gasperini ricorda Commisso e saluta Bove: "Va in Inghilterra"

02:35
Allegri: "Füllkrug è pazzesco"

Allegri: "Füllkrug è pazzesco"

01:49
Di Francesco: "I complimenti non mi interessano…"

Di Francesco: "I complimenti non mi interessano…"

02:02
Falcone: "Non dobbiamo fare la corsa sulla Fiorentina, ma sulle altre"

Falcone: "Non dobbiamo fare la corsa sulla Fiorentina, ma sulle altre"

01:44
Füllkrug: "Felicissimo per il mio primo gol"

Füllkrug: "Felicissimo per il mio primo gol"

01:05
Parma-Genoa 0-0: gli highlights

Parma-Genoa 0-0: gli highlights

02:10
Torino-Roma 0-2: gli highlights

Torino-Roma 0-2: gli highlights

03:08
Milan-Lecce 1-0: gli highlights

Milan-Lecce 1-0: gli highlights

02:12
Bologna-Fiorentina 1-2: gli highlights

Bologna-Fiorentina 1-2: gli highlights

00:17
MCH GOL ROVESCIATA FEYENOORD MCH

Buon sangue non mente: strepitoso gol in rovesciata del figlio di van Persie

01:42
DICH NICOLA PRE VERONA DICH

Nicola: "Domani con grande entusiasmo"

00:25
MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

01:09
DICH CUESTA PARMA 17/1 DICH

Cuesta: "Partita importantissima, vogliamo toglierci delle soddisfazioni in casa"

00:56
DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

02:52
DICH GASPERINI PRE TORINO 17/1 DICH

Gasperini: "I nuovi hanno fatto pochi allenamenti, sono due operazioni diverse"

01:06
DICH GASPERINI SU COMMISSO E BOVE 17/1 DICH

Gasperini ricorda Commisso e saluta Bove: "Va in Inghilterra"

I più visti di Calcio Estero

Zidane a un passo dalla panchina della Francia: sta già preparando lo staff tecnico

Real, non c'è pace per Vinicius: il Bernabeu lo sommerge di fischi e lui va via in lacrime

Real, la prima di Arbeloa è un disastro: Blancos umiliati dall'Albacete ed eliminati

Chukwueze sbaglia, festa Marocco ai rigori: in finale sarà sfida con il Senegal

MCH PORTO-BENFICA 1-0 MCH

Farioli batte Mourinho, il suo Porto vince 1-0 contro il Benfica e vola in semifinale di Coppa del Portogallo

Inzaghi vince la sfida scudetto e CR7 non la prende bene: mima il gesto del furto