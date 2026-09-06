Vuelta: bis di Van Aert a Cordoba, secondo l'azzurro Romele. Mas resta in maglia rossa

Wout Van Aert bissa il successo di venerdì alla Vuelta e si impone nella 15esima tappa della corsa spagnola, 110 chilometri da Palma del Rio a Cordoba. Il belga della Visma-lease a bike, che indossa la maglia verde di leader della classifica a punti, si inserisce nella fuga di giornata e, sul traguardo andaluso precede in una volata ristretta l'azzurro dell'Astana Alessandro Romele, secondo, e Thibau Nys, terzo. Tutto invariato tra i big della classifica generale, con Enric Mas che resta in maglia rossa con 2'06" di vantaggio su Felix Gall e 2'10" su Primoz Roglic. Domani giorno di riposo.