Vuelta: bis di Van Aert a Cordoba, secondo l'azzurro Romele. Mas resta in maglia rossa

06 Set 2026 - 19:19
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Wout Van Aert bissa il successo di venerdì alla Vuelta e si impone nella 15esima tappa della corsa spagnola, 110 chilometri da Palma del Rio a Cordoba. Il belga della Visma-lease a bike, che indossa la maglia verde di leader della classifica a punti, si inserisce nella fuga di giornata e, sul traguardo andaluso precede in una volata ristretta l'azzurro dell'Astana Alessandro Romele, secondo, e Thibau Nys, terzo. Tutto invariato tra i big della classifica generale, con Enric Mas che resta in maglia rossa con 2'06" di vantaggio su Felix Gall e 2'10" su Primoz Roglic. Domani giorno di riposo.

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