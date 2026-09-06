F1 MONZA

Antonelli: "Ci ho creduto, ma che spavento alla fine. È un sogno che si avvera"

Kimi rivive la sua straordinaria rimonta e il suo momento chiave ad una manciata di giri dalla bandiera a scacchi

di Stefano Gatti
06 Set 2026 - 18:00
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© Getty Images

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Nell'immediato dopogara e poi ancora dopo la cerimonia del podio Kimi Antonelli si concede a più riprese ai microfoni rivivendo la sua settima vittoria iridata nell'arco di pochi mesi, quella che gli permette di tornare ad allungare in vetta alla classifica generale con un vantaggio di sessantasei punti sul compagno di squadra George Russell. Da parte sua, Toto Wolff sottolinea la capacità di Kimi di gestire brillantemente la pressione che deriva dal suo attuale ruolo.

KIMI ANTONELLI

"Grazie a tutti per il supporto, che giornata incredibile! Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è assurdo. Ce l'abbiamo fatta, sono molto felice! Nel finale di gara alla Prima Variante ho vissuto un momento spaventoso: pensavo di poterci stare dentro ma poi sono finito sul brecciolino e sono andato nella ghiaia. Pensavo che la mia opportunità fosse sfumata ma ho subito ripreso ritmo e sono riuscito a prendere il comando. Ho capito che la vittoria era alla mia portata dopo la ripartenza. Sapevo che avrei avuto la mia chance. Vincere qui dopo i momenti difficile che ho vissuto qui è davvero speciale. Mi sono detto: questa la devo vincere, questa la devo vincere. Ci ho creduto, specialmente quando ero dietro a George. Vedevo tutto il pubblico in tribuna che mi incitava mi sono gasato, grazie a tutti. Questo è un sogno che si avvera. Grazie al mio team, alla mia famiglia e a tutti i tifosi. È ancora lunga, dobbiamo tenere giù la testa. Adesso però mi voglio godere questa vittoria. È il giorno più bello della mia vita, me lo ricorderò per sempre".

TOTO WOLFF

"Kimi ha tutto il potenziale per diventare uno tra i più grandi ma ha ancora tanta strada da fare. Intanto oggi è stato fantastico. Ho capito che poteva farcela quando sabato sera l'ho visto concentratissimo e focalizzato. La sua forza è la leggerezza con la quale dimostra di poter gestire la pressione senza farsene travolgere. Credo che la sua giovane età lo aiuti da questo punto di vista. Sì, Kimi ha tutto ciò che serve per diventare uno dei più grandi. Sono quasi senza parole".   

 

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