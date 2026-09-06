Antonelli: "Ci ho creduto, ma che spavento alla fine. È un sogno che si avvera"

"Grazie a tutti per il supporto, che giornata incredibile! Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è assurdo. Ce l'abbiamo fatta, sono molto felice! Nel finale di gara alla Prima Variante ho vissuto un momento spaventoso: pensavo di poterci stare dentro ma poi sono finito sul brecciolino e sono andato nella ghiaia. Pensavo che la mia opportunità fosse sfumata ma ho subito ripreso ritmo e sono riuscito a prendere il comando. Ho capito che la vittoria era alla mia portata dopo la ripartenza. Sapevo che avrei avuto la mia chance. Vincere qui dopo i momenti difficile che ho vissuto qui è davvero speciale. Mi sono detto: questa la devo vincere, questa la devo vincere. Ci ho creduto, specialmente quando ero dietro a George. Vedevo tutto il pubblico in tribuna che mi incitava mi sono gasato, grazie a tutti. Questo è un sogno che si avvera. Grazie al mio team, alla mia famiglia e a tutti i tifosi. È ancora lunga, dobbiamo tenere giù la testa. Adesso però mi voglio godere questa vittoria. È il giorno più bello della mia vita, me lo ricorderò per sempre".