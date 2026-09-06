FORMULA 1

L'altra impresa di Antonelli: ha fatto esultare per lui i tifosi Ferrari

Subito fuori Leclerc e con Hamilton in difficoltà, a Monza il popolo delle Rosse si è lasciato trascinare dal "rivale" bolognese

di Alberto Gasparri
06 Set 2026 - 20:47
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L'impresa più grande l'ha compiuta vincendo a Monza dopo essere partito dalla penultima fila, ma la seconda è stata altrettanto importante: ha fatto esplodere di gioia per il suo successo al GP d'Italia anche i tifosi della Ferrari in una domenica nera per la scuderia di Maranello. Andrea Kimi Antonelli è riuscito in qualcosa di difficilmente immaginabile, se si pensa quanto il popolo delle rosse abbia occhi e cuore solo per il Cavallino.  

Dopo aver versato lacrime amare per l'uscita di pista di Leclerc e aver capito che Hamilton non avrebbe né vinto né sarebbe salito sul podio, i ferraristi hanno iniziato a tifare per AKA.

Invece di abbandonare le tribune come quando la propria squadra è a un passo dalla sconfitta, hanno incitato il pilota bolognese nel duello con Russell, hanno iniziato a sventolare il tricolore a ogni suo passaggio, lo hanno sospinto fino sul traguardo con un boato finale, si sono alzati in piedi ad applaudirlo nel giro d'onore e poi sono corsi sotto il podio per cantare con lui l'Inno di Mameli. E dopo i festeggiamenti ufficiali, ecco l'abbraccio della marea di Monza, da cui Antonelli si è lasciato portare in trionfo, sospeso in aria. Come se non fosse vestito d'argento.

Perché la Ferrari viene prima di tutto, ma è impossibile non amare questo ragazzino riccioluto, che sta scrivendo la storia dello sport italiano. Anche se guida una Mercedes. Per ora...

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