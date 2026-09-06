L'altra impresa di Antonelli: ha fatto esultare per lui i tifosi Ferrari

Invece di abbandonare le tribune come quando la propria squadra è a un passo dalla sconfitta, hanno incitato il pilota bolognese nel duello con Russell, hanno iniziato a sventolare il tricolore a ogni suo passaggio, lo hanno sospinto fino sul traguardo con un boato finale, si sono alzati in piedi ad applaudirlo nel giro d'onore e poi sono corsi sotto il podio per cantare con lui l'Inno di Mameli. E dopo i festeggiamenti ufficiali, ecco l'abbraccio della marea di Monza, da cui Antonelli si è lasciato portare in trionfo, sospeso in aria. Come se non fosse vestito d'argento.