Russell: "Sorpreso dalla strategia del team". Hamilton: "Il contatto con Leclerc? Persi tanti punti"
Lo sconfitto Russell recrimina sulla strategia Mercedes, il sette volte iridato morde il freno sul contatto al via con il compagno di squadradi Stefano Gatti
© Getty Images
Nelle dichiarazioni dopogara George Russell sottolinea l'impossibilità di cambiare passo nella fase chiave del Gran Premio d'Italia, mentre Lewis Hamilton fatica a nascondere la contrarietà per quanto accaduto pochi secondi dopo il via con il compagno di squadra Leclere nella Prima Variante.
GEORGE RUSSELL
"Congratulazioni a Kimi, è stato incredibile. Quando ho visto che era risalito fino alla quarto o alla quinta posizione ho capito che c'era anche lui per la vittoria. Io ero in difficoltà con le gomme alla fine ma credo di aver fatto una grande gara. Da questo punto di vista accetto il risultato. Ho ottenuto il massimo possibile. Certo, avrei preferito vincere. Per quanto riguarda la scelta del team di differenziare la strategia sono rimasto un po' sorpreso ma aveva senso dal punto di vista del team. È andata così".
MAX VERSTAPPEN
"Ho fatto qualche bella battaglia ma che fatica con la gestione del recupero di energia tra la curva due e la curva quattro. Avevo poco velocità di punta, i nostri avversari erano troppo superiori. A quel punto ho cercato di fare la mia gara ma ho vissuto qualche momento difficile in curva 2 con la gomma che si apriva. È stata dura con le McLaren ma poi me ne sono liberato ed è stato bello tornare sul podio".
© Getty Images
LEWIS HAMILTON
"Sono molto deluso per i nostri tifosi e per i nostri uomini in fabbrica che hanno lavorato tantissimo per portare qui gli ultimi aggiornamenti. Credo che saranno devastati. Abbiamo fatto una brutta gara, onestamente non so cosa dire, è abbastanza evidente. Il contatto con Leclerc al via? È inutile tornarci sopra adesso, troppo tardi. Oggi abbiamo perso tanti punti oggi ma devo accettarlo".
FREDERIC VASSEUR
"È stata una giornata dura, avevamo un deficit enorme in termini di velocità di punta. Per noi era difficile tanto attaccare quanto difenderci. Sapevamo dall'inizio che Monza sarebbe stata una gara dura per noi. Peccato però perché le qualifiche erano andate bene e il passo di gara era buono. Per quanto riguarda il contatto iniziale tra Leclerc e Hamilton, beh dovremo discuterne con entrambi per chiarire la situazione, perché non è ammissibile perdere posizioni così già poche curve dopo il via. Charles sta bene ma ha preferito tornare subito a casa a riposare. È stato uno shock, l'impatto è stato davvero pesante. Adesso prendiamo una gara alla volta. C'è subito Madrid e lì abbiamo buone possibilità di fare bene".