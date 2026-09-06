Russell: "Sorpreso dalla strategia del team". Hamilton: "Il contatto con Leclerc? Persi tanti punti"

"È stata una giornata dura, avevamo un deficit enorme in termini di velocità di punta. Per noi era difficile tanto attaccare quanto difenderci. Sapevamo dall'inizio che Monza sarebbe stata una gara dura per noi. Peccato però perché le qualifiche erano andate bene e il passo di gara era buono. Per quanto riguarda il contatto iniziale tra Leclerc e Hamilton, beh dovremo discuterne con entrambi per chiarire la situazione, perché non è ammissibile perdere posizioni così già poche curve dopo il via. Charles sta bene ma ha preferito tornare subito a casa a riposare. È stato uno shock, l'impatto è stato davvero pesante. Adesso prendiamo una gara alla volta. C'è subito Madrid e lì abbiamo buone possibilità di fare bene".