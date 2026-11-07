Gasp: "Bravi ad avere pazienza. Se firmo per il secondo posto? Bello giocarsi questo campionato"

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida contro il Sassuolo vinta per 3-0: "Cosa mi è piaciuto di più? Tante cose, stasera prestazione notevoli. Il gol di Hermoso è stato un gran gol e ha sbloccato la partita, non era facile, loro si chiudevano molto. Abbiamo avuto pazienza e giocato con qualità. Reagiamo sempre dopo le sconfitte? E' vero, ma ci sono sconfitte e sconfitte. Questa striscia di 9 partite in 27 giorni è stata incredibile, abbiamo perso con Real e Manchester ma abbiamo anche vinto tante gare. Bruciano quelle due sconfitte, ma al termine di prestazioni di altissimo livello e contro squadre di grande valore".