LE PAGELLE

Hermoso, gol da bomber, Cristante regia sapiente. Malen a secco ma entra in tutti e tre i gol

Tutti promossi tra i giallorossi. Lo spagnolo apre la sfida con un sinistro sotto la traversa da attaccante vero, il capitano distribuisce palloni d'oro

di Matteo Dotto
08 Nov 2026 - 00:11
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ROMA

VASQUEZ SV - Mai chiamato in causa, sempre sul pezzo quando i compagni lo coinvolgono al gioco di piede.

BALERDI 6.5 - Si riprende subito dall'erroraccio di Manchester. Prova di personalità, sullo 0-0 prima del gol di Hermoso è il più pericoloso della Banda Gasp (dall'84' GHILARDI SV). 

NDICKA 6.5 - Regia difensiva sicura, agevolata anche dalla pochezza dell'attacco emiliano. 

HERMOSO 7 - Il suo sinistro sotto la traversa è roba da attaccante vero. Sblocca una partita che poteva farsi complicata e poi fa la sua parte anche come esterno difensivo di sinistra (dal 76' KOULIERAKIS SV).

MOLINA 6.5 - Duetta bene sulla fascia mancina con Soulè, verticalizza bene per Malen in occasione del raddoppio. Compensa un cross totalmente sballato con un bel recupero difensivo. 

CRISTANTE 7 - Regia sapiente, ruba palla e dà il via all'azione del 2-0 giallorosso. Poi regala un filtrante a Soulè che meritava di essere capitalizzato in gol. Per il resto, sempre in cattedra

KONE 6,5 - Rientro positivo, un'ora abbondante per riprendere confidenza con il prato dell'Olimpico con la consueta grinta e l'acume tattico di sempre (dal 65' DE ROON 6 - Al piccolo trotto, sa sempre farsi trovare pronto)

WESLEY 6 - Pendolino di fascia sinistra, attento dietro e propositivo in avanti anche senza guizzi particolari da segnalare.

SOULE 6.5 - Regala palloni d'oro a Malen (anche se nell'occasione pecca di altruismo) e Molina prova la soluzione personale ma senza fortuna.

MORA 6.5 - Non una gran partita, con parecchie sbavature. Ma il gol, il quarto in Serie A, gli vale comunque un'ampia sufficienza (dal 65' PISILLI 6.5 - Entra bene, serve un assist sprecato da Malen, poi prova a mettersi in proprio ma è murato dalla difesa neroverde).

MALEN 6.5 - Non segna, anzi, sbaglia due gol. Ma entra in un modo o nell'altro nelle tre segnature giallorosse: fa blocco per la rete di Hermoso, provoca l'autogol del raddoppio e tocca corto per il tris di Mora (dal 76' CASTRO SV)

Allenatore GASPERINI 7 - Con il minimo sforzo la sua Roma vince in scioltezza e con un largo margine che poteva anche essere più rotondo. Il ko di Manchester è stato assorbito alla grande. 

SASSUOLO

MURIC 5; WALUKIEWICZ 4, IDZES 4.5, CALETA-CAR 4.5 (dall'89' CANDE); CINQUEGRANO 5 (dal 46' VAN DER BREMPT 5), SULEMANA 5, MATIC 6 (dal 46' BOWIE 5), THORSTVEDT 5.5 (dal 68' LIPANI 5), DOIG 5; Seb. ESPOSITO 6 (dal 68' ADZIC 5), LAURIENTE' 5. Allenatore AQUILANI 4

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