Serie A, Roma-Sassuolo 3-0: Hermoso e Mora mandano i giallorossi a -1 dalla Lazio
Una rete dello spagnolo, l’autogol di Walukiewicz e il destro del portoghese valgono il sorpasso sull’Inter (impegnata domani a San Siro contro il Como)
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La Roma vince 3-0 contro il Sassuolo nell’undicesimo turno di Serie A e mette pressione a Lazio e Inter. I giallorossi superano i neroverdi nel match dell’Olimpico grazie a Hermoso, all’autorete di Walukiewicz e a Rodrigo Mora. In avvio di primo tempo i padroni di casa gestiscono a lungo il possesso del pallone, ma faticano a sfondare. Serve qualcuno che smuova la difesa neroverde, e al 27’ Hermoso diventa protagonista: incursione da metà campo in avanti, scambio con Malen e sinistro potentissimo a spaccare la porta per l’1-0. Passano meno di tre minuti e gli uomini di Gasperini raddoppiano: ancora Malen protagonista, il suo destro (non precisissimo) incontra due deviazioni, l’ultima sfortunata di Walukiewicz, prima di insaccarsi alle spalle di Muric.
All’intervallo gli uomini di Aquilani sono sotto 2-0, e nella ripresa le cose non cambiano: Malen cerca con insistenza gloria personale, ma deve accontentarsi dell’assist per Rodrigo Mora, che al 58’ con un destro diagonale chiude i conti per il definitivo 3-0. Nel finale scampoli di partita anche per Castro, che però non riesce a trovare il poker. La Roma sale a 27 punti in classifica, a -1 dalla Lazio (a quota 28, impegnata domani a Napoli) e a +2 sull’Inter (impegnata domani a San Siro contro il Como). Il Sassuolo resta bloccato a 8 punti, appena sopra alla zona retrocessione (il Monza punta al sorpasso domani in casa contro l’Atalanta).
IL TABELLINO
Roma-Sassuolo 3-0
Roma (3-4-2-1): Vasquez; Balerdi (dal 40’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso (dal 32’ st Koulierakis); Molina, Cristante, Koné (dal 21’ st de Roon), Wesley; Soulé, Mora (dal 21’ st Pisilli); Malen (dal 32’ st Castro). All. Gasperini. A disp. De Marzi, Klivinger, Maccaroni, Lulli, Arena.
Sassuolo (3-5-2): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car (dal 45’ st Candé); Cinquegrano (dal 1’ st Van der Brempt), Thorstvedt (dal 24’ st Lipani), Matic (dal 1’ st Bowie), Sulemana, Doig; Esposito (dal 24’ st Adzic), Laurienté. All. Aquilani. A disp. Turati, Satalino, Odenthal, Pieragnolo, Bakola, Dominguez, Obrador, Ghion, Pierini, Skjellerup.
Arbitro: Di Bello.
Marcatori: 27’ Hermoso (R), 30’ aut. Walukiewicz (R), 58’ Mora (R).
Ammoniti: -
Espulsi: -
GLI OPTA FACTS
- La Roma (31 reti nel 2026/27) è solo la quarta squadra negli ultimi 65 anni a segnare più di 30 gol dopo 11 gare stagionali di Serie A, dopo la Juventus (33), il Napoli (32) e Lazio (31), tutte e tre in precedenza nel 2017/18.
- La Roma (8V, 3N nel 2026/27) ha evitato la sconfitta nelle prime 11 gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2013/14 (le prime 17) e il 2003/04 (le prime 14) - in entrambi quei casi chiuse il campionato al 2° posto.
- Il Sassuolo è solo la seconda squadra, dopo il Benevento nel 2017/18, a subire più di 28 gol nelle prime 11 gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 29 per entrambe.
- La Roma ha vinto cinque delle prime sei gare casalinghe stagionali in Serie A per la prima volta dal 2016/17 (6/6 in quel caso).
- La Roma (14V, 3N) è imbattuta da 18 partite casalinghe di Serie A, la sua striscia più lunga nel torneo sotto la guida di un singolo allenatore da quella tra gennaio 2016 e febbraio 2017 (22 con Luciano Spalletti – 19V, 3N).
- Il Sassuolo (cinque) ha perso almeno cinque partite di fila in Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il periodo tra gennaio e marzo 2014 (sette in quel caso).
- La Roma è una delle due squadre, al pari del Napoli, che ha mantenuto più volte la porta inviolata contro il Sassuolo in Serie A: 10.
- Il Sassuolo ha perso due trasferte consecutive di Serie A senza segnare per la prima volta dal gennaio scorso (0-2 v Roma e 0-1 v Napoli).
- Solo il PSG (nove) ha realizzato più gol nei cinque principali campionati europei grazie ai propri difensori rispetto alla Roma in questa stagione: otto.
- Mario Hermoso ha realizzato cinque gol nelle ultime due stagioni in Serie A con la maglia della Roma (in 37 presenze), lo stesso numero di reti totalizzate nelle precedenti quattro stagioni: cinque in 95 gare tra campionato italiano e Liga spagnola.
- La Roma è tornata a beneficiare di un autogol in Serie A per la prima volta dal 17 gennaio 2025 (autorete di Nicola Leali del Genoa in quel caso); l'ultimo giocatore di movimento, prima di Sebastian Walukiewicz, invece, fu Alberto Grassi con l'Empoli, il 17 settembre 2023.
- Dopo i gol contro Cagliari e Udinese, Rodrigo Mora ha segnato per tre presenze di fila per la prima volta in campionato tra Porto e Roma.
- Dopo l’assist contro il Napoli e i gol contro Cagliari e Udinese, Donyell Malen (passaggio vincente per Rodrigo Mora) preso parte ad almeno ad almeno una rete per quattro presenze consecutive per la prima volta in Serie A; in particolare, non ci riusciva in campionato dal febbraio-marzo 2024 (quattro di fila con il Borussia Dortmund).
- Dal weekend del suo esordio in Serie A (16-18 gennaio 2026), solo Lamine Yamal (30 – 19G+11A) e Harry Kane (29 – 20G+9A) hanno preso parte a più gol di Donyell Malen nei cinque principali campionati europei: 26, frutto di 22 gol e quattro assist.
- La Roma ha realizzato più di due gol per quattro partite consecutive di Serie A per la prima volta dal maggio 2017 (quattro di fila anche in quel caso, con Luciano Spalletti in panchina).
- Il Sassuolo ha subito più di un gol per cinque partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2023 (serie di sette in quel caso).