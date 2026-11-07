Serie A, Roma-Sassuolo 3-0: Hermoso e Mora mandano i giallorossi a -1 dalla Lazio

La Roma vince 3-0 contro il Sassuolo nell’undicesimo turno di Serie A e mette pressione a Lazio e Inter. I giallorossi superano i neroverdi nel match dell’Olimpico grazie a Hermoso, all’autorete di Walukiewicz e a Rodrigo Mora. In avvio di primo tempo i padroni di casa gestiscono a lungo il possesso del pallone, ma faticano a sfondare. Serve qualcuno che smuova la difesa neroverde, e al 27’ Hermoso diventa protagonista: incursione da metà campo in avanti, scambio con Malen e sinistro potentissimo a spaccare la porta per l’1-0. Passano meno di tre minuti e gli uomini di Gasperini raddoppiano: ancora Malen protagonista, il suo destro (non precisissimo) incontra due deviazioni, l’ultima sfortunata di Walukiewicz, prima di insaccarsi alle spalle di Muric.