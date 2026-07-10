COLOMBIA

Confiscata la villa dell'ex nazionale colombiano Higuita: acquistata con i soldi di Escobar

"El Loco" è al centro di un'inchiesta avviata nel 2014 dalla Procura

10 Lug 2026 - 11:59
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In Colombia, un tribunale ha ordinato il sequestro di una villa appartenente all'ex portiere della nazionale di calcio René Higuita. Secondo i giudici, l'immobile sarebbe stato acquistato con denaro sporco proveniente dal cartello del famigerato narco-boss Pablo Escobar prima di passare nelle mani del giocatore nel 1992.

Higuita, soprannominato 'El Loco', è al centro di un'inchiesta avviata nel 2014 dalla Procura per accertare la provenienza di una casa comprata in un quartiere residenziale di lusso di Medellín, città natale del 59enne ex calciatore nonché centro nevralgico delle attività illecite di Escobar, ucciso dalla polizia nel 1993.

In una dichiarazione pubblica, Higuita ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza di primo grado del tribunale di Medellín che ha confermato il provvedimento di confisca della sua proprietà nel quartiere di El Poblado. Inizialmente, l'ex giocatore dell'Atlético Nacional aveva affermato di aver acquistato legalmente la sua casa negli anni '90 con fondi propri, negando qualsiasi coinvolgimento con organizzazioni di narcotrafficanti.

rene higuita

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