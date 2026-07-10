Confiscata la villa dell'ex nazionale colombiano Higuita: acquistata con i soldi di Escobar

In una dichiarazione pubblica, Higuita ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza di primo grado del tribunale di Medellín che ha confermato il provvedimento di confisca della sua proprietà nel quartiere di El Poblado. Inizialmente, l'ex giocatore dell'Atlético Nacional aveva affermato di aver acquistato legalmente la sua casa negli anni '90 con fondi propri, negando qualsiasi coinvolgimento con organizzazioni di narcotrafficanti.