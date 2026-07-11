Barcellona, ecco un altro top: arriva Adeyemi. Ferran Torres in uscita: va al Psg

Adeyemi svolgerà le visite mediche mercoledì 15 e sarà presentato ufficialmente il giorno successivo. Il classe 2002 è uno dei profili più seguiti in questi ultimi anni in Europa. In Italia, l'ala destra era finita nel mirino anche della Juventus e del Napoli: a gennaio 2025 gli azzurri si separano da Kvara e individuano nel tedesco il perfetto erede. La trattativa, però, non è mai decollata.