Calciomercato

Barcellona, ecco un altro top: arriva Adeyemi. Ferran Torres in uscita: va al Psg

I Blaugrana hanno chiuso per l'acquisto dell'attaccante del Borussia Dortmund e stanno per cedere lo spagnolo ai parigini: prenderà il posto di Ramos

11 Lug 2026 - 12:26
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Il calciomercato europeo è entrato nel vivo e i top club stanno iniziando a piazzare i primi importanti colpi per rinforzarsi in vista della prossima stagione. 

Tra questi c'è sicuramente il Barcellona che nelle ultime ore si è confermato molto attivo sia in entrata che in uscita. I Blaugrana, infatti, hanno chiuso per l'acquisto di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund: il tedesco si trasferirà in Spagna per una cifra vicina ai 22 milioni di euro. Il valore dell'operazione è destinato però a salire di altri 10 visti i bonus che i Blaugrana hanno inserito nella trattativa per convincere i gialloneri. 

Adeyemi svolgerà le visite mediche mercoledì 15 e sarà presentato ufficialmente il giorno successivo. Il classe 2002 è uno dei profili più seguiti in questi ultimi anni in Europa. In Italia, l'ala destra era finita nel mirino anche della Juventus e del Napoli: a gennaio 2025 gli azzurri si separano da Kvara e individuano nel tedesco il perfetto erede. La trattativa, però, non è mai decollata. 

Parallelamente, il Barça sta per concretizzare anche un'importante cessione. Ferran Torres è sempre più vicino al Paris Saint-Germain: i francesi hanno già trovato un accordo con l'attaccante spagnolo ma tutti i dettagli saranno definiti dopo il Mondiale. Il classe 2000 prenderà il posto di Gonçalo Ramos, da qualche settimana nuovo attaccante del Milan

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