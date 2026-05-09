Nasce la Coppa Nexus per premiare le protagoniste della stagione di B

La Lega Serie B ha presentato la nuova Coppa Nexus, che accompagnerà i momenti celebrativi della stagione 2025/2026. Il trofeo sancirà l'atto finale del torneo, premiando la vincitrice della Serie B, la seconda classificata e la squadra che conquisterà i playoff, e avrà la sua prima uscita ufficiale questo pomeriggio in piazza San Marco, dove il presidente della Lega B, Paolo Bedin, consegnerà al Venezia il trofeo per la prima classificata, mentre nei prossimi giorni sarà la volta del Frosinone, secondo. "La nuova Coppa Nexus rappresenta un segno distintivo del nostro campionato e della sua identità - ha dichiarato Bedin -. Abbiamo voluto un trofeo che fosse non solo un premio sportivo, ma anche un simbolo capace di raccontare la bellezza e il valore dei territori che la Serie B attraversa. Un'eccellenza dell'artigianato italiano per un torneo combattuto ed emozionante fino alla fine".