Lazio, che festa a Fiumicino: i tifosi portano in trionfo Motta

Che accoglienza per la Lazio a Fiumicino! Al rientro dall'impresa di Bergamo, valsa la qualificazione alla finale di Coppa Italia, la squadra di Sarri è stata accolta da decine di tifosi, che, nonostante fosse notte fonda, hanno voluto festeggiare la squadra. Il più osannato di tutti, ovviamente, è stato il giovane portiere Edoardo Motta, che ha portato i biancocelesti all'atto conclusivo, parando ben quattro rigori.