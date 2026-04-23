COPPA ITALIA

Lazio, che festa a Fiumicino: i tifosi portano in trionfo Motta

Entusiasmo al rientro della squadra di Sarri dall'impresa di Bergamo e il più osannato è stato il giovane portiere

23 Apr 2026 - 09:35
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Che accoglienza per la Lazio a Fiumicino! Al rientro dall'impresa di Bergamo, valsa la qualificazione alla finale di Coppa Italia, la squadra di Sarri è stata accolta da decine di tifosi, che, nonostante fosse notte fonda, hanno voluto festeggiare la squadra. Il più osannato di tutti, ovviamente, è stato il giovane portiere Edoardo Motta, che ha portato i biancocelesti all'atto conclusivo, parando ben quattro rigori.

Atalanta-Lazio, le immagini più belle della semifinale

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