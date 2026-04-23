Calhanoglu e l'Inter, l'uno per cento che cambia tutto: perché il regista turco è più lontano dal Galatasaray

In realtà il regista turco ha fatto anche di più, visto che in 30 partite complessive ha segnato 12 gol servendo pure 7 assist, sono numeri da seconda punta, con reti tra l'altro pesanti nell'ultimo delicato periodo, vedi il 2-1 contro la Roma e la doppietta in semifinale di Coppa Italia contro il Como. Ecco perché attorno a lui, e dentro di lui, se anche ci fosse stata aria di addio, qualcosa è cambiato. Per Chivu è imprescindibile, Calha stesso è felice di stare all'Inter e pure la proprietà ha dato via libera alla possibilità che resti un'altra stagione, pur col rischio di perderlo poi a parametro zero tra un'estate visto che il contratto scade nel 2027.