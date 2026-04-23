Calhanoglu e l'Inter, l'uno per cento che cambia tutto: perché il regista turco è più lontano dal Galatasaray

I giornali sportivi: giovedì 23 aprile 2026
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L'Inter non molla Calhanoglu. I numeri da record, il feeling con Chivu e l'ipotesi rinnovo: ecco perché Hakan è più vicino a restare nerazzurro
Chissà che quell'uno per cento, alla fine, non faccia la differenza per l'Inter. Solo una decina di giorni fa dalla Turchia arrivava l'ennesima indiscrezione su un futuro prossimo di Hakan Calhanoglu al Galatasaray: "Al 99% è fatta, manca solo la firma". Non proprio un dettaglio, diciamocelo, ma d'altronde nel corso dei mesi sono state tante le voci attorno a Calha, figlie più che altro della tensione relativa alla scorsa estate quando davvero sarebbe potuto partire per tornare a casa ma alla fine il 32enne è rimasto e, come niente fosse, è tornato a fare quel che ha sempre fatto: decidere i destini del gioco dell'Inter.
In realtà il regista turco ha fatto anche di più, visto che in 30 partite complessive ha segnato 12 gol servendo pure 7 assist, sono numeri da seconda punta, con reti tra l'altro pesanti nell'ultimo delicato periodo, vedi il 2-1 contro la Roma e la doppietta in semifinale di Coppa Italia contro il Como. Ecco perché attorno a lui, e dentro di lui, se anche ci fosse stata aria di addio, qualcosa è cambiato. Per Chivu è imprescindibile, Calha stesso è felice di stare all'Inter e pure la proprietà ha dato via libera alla possibilità che resti un'altra stagione, pur col rischio di perderlo poi a parametro zero tra un'estate visto che il contratto scade nel 2027.
A fine stagione, magari con scudetto e Coppa Italia festeggiati, il classe 1994 e l'Inter comunque faranno il punto della situazione e non è detto che spunti pure un rinnovo, a cifre più basse degli attuali 6,5 milioni e con orizzonte di scadenza non troppo lontano perché è vero che il suo desiderio, un giorno, è quello di tornare in Turchia. Ma prima, e per almeno un'altra stagione, ci sarà ancora l'Inter.
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