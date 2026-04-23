Presidenza Figc, Malagò e Abete a cena assieme prima del duello. Spuntano Maldini e Zola

Ieri sera Giovanni Malagò e Giancarlo Abete si sono presentati fianco a fianco al Canova Club di Roma, seduti allo stesso tavolo tra sorrisi e "fair play", prima di affrontare oggi il test cruciale con AIC e AIAC che sposta il 30% dei voti per la presidenza FIGC. L'ex numero uno del Coni, sostenuto dalla Serie A (che vale il 18%), cerca l'affondo decisivo sui programmi legati alla valorizzazione dei giovani italiani e alla riforma della Legge Melandri, sfidando il radicamento territoriale di Abete presidente della Lega Dilettanti (che vale il 34%).