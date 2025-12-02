Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
LIGA

Liga, Barcellona-Atletico Madrid 3-1: tris blaugrana e momentaneo allungo in classifica

Alex Baena manda in svantaggio i blaugrana, che reagiscono: Raphinha, Dani Olmo e Ferran firmano il 3-1 che consolida la vetta

di Redazione
02 Dic 2025 - 23:06
© Getty Images

© Getty Images

Il Barcellona anticipa la 19a giornata della Liga perché sarà impegnato nella Supercoppa, e non sbaglia. I blaugrana sconfiggono 3-1 l'Atletico Madrid dopo una partita dai ritmi frenetici, rimontando lo svantaggio iniziale firmato da Baena (18'). Con Yamal a secco e Lewa che calcia alle stelle un rigore, le reti portano la firma di Raphinha (25'), Dani Olmo (64') e Ferran Torres (96'). Flick sale così a 37 punti, +4 momentaneo sul Real.

Otto su otto in casa e la prima vittoria in un big match: il Barcellona consolida la sua leadership nella Liga, sconfiggendo 3-1 l'Atletico Madrid in rimonta. Spingono subito i blaugrana, mentre Simeone perde Johnny Cardoso per infortunio. Sulle corsie domina il Barça, con Raphinha e Yamal insidiosi, ma il vantaggio è tutto dell'Atletico Madrid. Siamo al 18' quando la difesa blaugrana mostra tutte le sue incertezze e Alex Baena buca Joan Garcia dopo un'efficace ripartenza. Il gol, inizialmente annullato per un fuorigioco, viene invece convalidato dopo il check del Var e cambia la partita. Il Barcellona inizia infatti ad attaccare furiosamente coi suoi esterni e, al 25', pareggia nel medesimo modo: filtrante stupendo di Pedri per Raphinha, che salta Oblak e insacca l'1-1. Passano dieci minuti e il Barça ha anche l'occasione del vantaggio, dagli undici metri, quando Barrios stende Dani Olmo. Sul dischetto va Lewandowski, che però calcia alle stelle e non riesce a farsi perdonare nel finale di tempo: Oblak evita il suo gol con una grande parata. Si va dunque al riposo sull'1-1 e Simeone, che prova a riportarsi in vantaggio con Julian Alvarez, perde un altro big nella ripresa. Alex Baena subisce un colpo e deve fermarsi, costringendo il Cholo a giocarsi un altro cambio prima dell'ultima mezz'ora. L'Atletico cambia così pelle e il Barça approfitta dell'iniziale confusione per riportarsi in vantaggio, con Dani Olmo: è 2-1 al 64', l'ex Lipsia segna e si fa male. Il Barcellona trova ulteriore verve dal classe 2008 Dro Fernandez, mentre l'Atletico rientra pian piano in partita: Almada si divora il pari, Joan Garcia evita il gol di Sorloth. Nel finale Griezmann spreca un'altra chance per pareggiarla, togliendo la palla a Gimenez, mentre i blaugrana sono letali in ripartenza: con tre passaggi vanno in porta con Ferran Torres, che fulmina Oblak per il 3-1 al 96'. Finisce così, con l'esultanza blaugrana: Flick vola a 37 punti, +4 momentaneo sul Real Madrid e +6 sull'Atletico, e resta primo. 

liga
barcellona
atletico madrid

Liga

14

Il Barça torna a casa: riapre il Camp Nou ed è subito festa blaugrana LE IMMAGINI

Il Barcellona va sotto, ma ribalta l'Atletico: al Camp Nou finisce 3-1

Redazione

Supersfida Barça-Atletico su Italia 1: Flick vuole restare in vetta, Simeone vuole l'aggancio

Redazione
00:22

Barça-Atletico, la supersfida martedì in seconda serata su Italia 1

Mbappé è caldo, il Real no: solo pari a Girona e il Barça sorpassa in vetta

Redazione

Yamal si sblocca al Camp Nou: il Barça batte in rimonta l'Alaves. Atletico ok

Redazione

Il Real acciuffa l'Elche nel finale, Barcellona a -1. Atletico di misura col Getafe

Redazione

Real, gaffe clamorosa: scambia l'ex Milan André Silva per il fratello di Diogo Jota

Stefano Ronchi
14

Il Barça torna a casa: riapre il Camp Nou ed è subito festa blaugrana LE IMMAGINI

I più visti di Calcio Estero

MCH RACING-TIGRE MCH

Racing-Tigre, che battaglia: espulsioni, scarpate in faccia e sangue

MCH FLAMENGO TRIONFO LIBERTADORES MCH

Danilo-gol, il Flamengo vince la quarta Libertadores

Messi infinito: conquista la finale in Mls e diventa il re degli assist della storia del calcio

Juve, guarda che Danilo: con un gol regala al Flamengo la quarta Coppa Libertadores

Edvardsen prende in giro Stiller per il suo naso, rabbia Sneijder: "Questo è bullismo"

MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

Notizie del giorno
Vedi tutti
Runjaic: "Non è mai facile giocare qui"
00:06
Runjaic: "Non è mai facile giocare qui"
Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola
00:03
Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola
Kalulu: "Risultati che ridanno fiducia"
00:03
Kalulu: "Risultati che ridanno fiducia"
Palma: "Yildiz è tra i migliori in Italia"
23:59
Palma: "Yildiz è tra i migliori in Italia"
23:59
Coppa Italia: Genoa, per De Rossi un turn over soft