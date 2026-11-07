MotoGp, Gp Qatar: Bezzecchi in pole a Losail, Marquez è in scia

C'è un uomo solo al comando nel sabato del Gp del Qatar, ed è italiano. Marco Bezzecchi domina infatti le qualifiche a Losail, stabilendo il nuovo record della pista e demolendo di quasi quattro decimi il primato ottenuto solo ieri da Fabio Di Giannantonio. Bez è semplicemente imprendibile e scatterà davanti a tutti grazie al suo crono, un autorevole 1.50.028, che gli vale la prima casella sia per la Sprint Race delle 17 che per il Gp in programma domenica. Il pilota Aprilia rifila 266 millesimi a Marc Marquez, incapace di tenere il suo ritmo nell'ultimo settore, e 299 millesimi proprio a Di Giannantonio. Il festival delle moto italiane prosegue col quarto posto di Fernandez (+0.429) e il quinto di Bagnaia (+0.564), che precede Ogura (+0.568) e la prima moto giapponese: settimo Zarco con la sua Honda (+0.707). Pedro Acosta e Fermin Aldeguer, passati dal Q2, chiudono rispettivamente ottavo e nono, con Bastianini a chiudere la top-10. Il primo pilota oltre il secondo di distacco è proprio Jorge Martin, più dolorante rispetto alle precedenti sessioni e in aperta polemica per un presunto impeding di Acosta nell'ultimo tentativo. Lo spagnolo scatterà così in 11a posizione (+1.036) ed è chiamato a una forte rimonta, per tenere vive le sue speranze nel Mondiale. Per chiudere i giochi già in Qatar, Marquez dovrà infatti guadagnare otto punti su Bezzecchi e trenta su Martin.