Roma: riecco Koné, confermato Vasquez in porta. Out Mancini

07 Nov 2026 - 13:41
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Ancora priva di Dybala, e con Rensch ai box, la Roma ritrova almeno Koné questa sera con il Sassuolo (si gioca all'Olimpico, ore 20.45). Il francese partirà dalla panchina, mentre sarà ancora assente Gollini per il problema alla schiena che lo ha fermato a Manchester. Ancora spazio quindi in porta per Vasquez che tornerà a disputare una partita di Serie A dopo un anno e mezzo (allora era nell'Empoli). L'ultima tegola per Gasperini è l'assenza di Gianluca Mancini, fermato da un risentimento muscolare al flessore destro. 

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