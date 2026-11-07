Vanoli avverte la Juve: "Questa è La Partita, vogliamo vincere". Out Atta e Pongracic

"Il mio obiettivo, per tutti i giocatori che vestono questa maglia è insegnare cosa è la Fiorentina e che quella contro la Juventus 'è' la partita, cosa significa per Firenze e i per i tifosi". Lo ha detto Paolo Vanoli presentando la sfida di domani al Franchi contro i bianconeri, da sempre la più sentita dal popolo viola. "Come ci siamo preparati? Intanto aver vinto lunedì con il Sassuolo è stato importante, vincere aiuta a vincere, ora ci manca di conquistare il primo successo in campionato davanti alla nostra gente" ha rimarcato il tecnico viola mettendo in guardia dalle insidie del match: "La Juve ha alcuni infortunati ma è sempre la Juve, una squadra forte con un allenatore bravo che oltretutto conosce Firenze e quanto vale questa sfida per i tifosi, dovremo quindi essere preparati e molto attenti se vogliamo, e lo vogliamo, batterla e prenderci i tre punti". Tra i viola possibile il recupero di Ranieri almeno per la panchina, ancora out Pongracic e Atta.