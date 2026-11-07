VERSO GENOA-MILAN

Milan, Amorim va sul sicuro dopo lo sfogo: col Genoa l'unico dubbio è Pavlovic

07 Nov 2026 - 09:53
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Il tonfo in Europa League ha lasciato pesanti strascichi in casa Milan. Lo sfogo di Amorim alla squadra e davanti ai media aveva uno scopo preciso: dare una scossa a una squadra rimasta ferma al derby. Zero fame, zero voglia di vincere in una competizione, l'Europa League, che sembra interessare poco ai rossoneri. Lo dicono i fatti, e il turnover dello stesso tecnico portoghese in coppa parla chiaro.

In Serie A Maignan e compagni hanno fatto decisamente meglio (21 punti in 10 partite, media punti di 2,10) e tale andamento andrà dimostrato anche domenica nell'ostica trasferta di Genova. Quasi sei mesi dopo il successo dello scorso maggio (era la penultima giornata di campionato, la vittoria a Marassi non bastò per entrare in Champions a causa del ko nell'ultima giornata al cospetto del Cagliari), il Milan si ritrova obbligato a vincere per vivere la sosta con serenità.

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Lo sa anche Amorim che, 'tradito' dalle seconde linee e non solo (vedasi Rabiot) contro il Ferencvaros, si affiderà all'undici che ha banchettato nel derby di sabato. Dentro, dal primo minuto, Pulisic, Moreira e Gila per partire subito forte e indirizzare il match. L'unico dubbio è legato a Pavlovic, alle prese con un problema alla spalla: nelle prossime ore se ne saprà di più. Per cambiare mentalità al Milan invece, servirà ancora tempo oltre che una mano dal mercato.

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