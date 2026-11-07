Milan, Amorim va sul sicuro dopo lo sfogo: col Genoa l'unico dubbio è Pavlovic

In Serie A Maignan e compagni hanno fatto decisamente meglio (21 punti in 10 partite, media punti di 2,10) e tale andamento andrà dimostrato anche domenica nell'ostica trasferta di Genova. Quasi sei mesi dopo il successo dello scorso maggio (era la penultima giornata di campionato, la vittoria a Marassi non bastò per entrare in Champions a causa del ko nell'ultima giornata al cospetto del Cagliari), il Milan si ritrova obbligato a vincere per vivere la sosta con serenità.