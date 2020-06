Liga, gol e spettacolo nel pareggio tra Villarreal e Siviglia

SPAGNA

La 31a giornata della Liga parte con un bel 2-2 fra Villarreal e Siviglia: in vantaggio prima con Paco Alcacer al 19’ e poi con Pau Torres nel recupero del primo tempo, il ‘Sottomarino giallo’ si fa raggiungere due volte dagli uomini di Lopetegui, che vanno a segno con Escudero al 39’ e Munir El Haddadi al 64’. In classifica, Siviglia momentaneamente terzo, a +1 sull’Atletico Madrid impegnato martedì. Sesto il Villarreal.

VILLARREAL-SIVIGLIA 2-2

Gli spalti dell’Estadio de la Ceramica sono occupati da cartonati ed è un peccato che non possano essere tifosi in carne ed ossa ad assistere dal vivo a quella che si rivela una bella partita, chiusa con un pareggio ma incerta fino alla fine. Nonostante il Siviglia dia sin dall’inizio l’impressione di poter controllare al meglio i tempi di gioco è il Villarreal a portarsi in vantaggio: il portiere Vaclik respinge in modo non efficace in colpo di testa di Anguissa e Paco Alcacer è rapido a ribattere in porta per l’1-0. Il gol non cambia, a dire il vero, il canovaccio tattico del match e il possesso palla degli andalusi viene premiato al 39’: Escudero, sfidato al tiro da una posizione decentrata a pochi metri dal limite dell’area, fa partire una gran botta che trova l’angolino giusto alle spalle di Asenjo. La gioia per l'1-1, però, dura poco: nel recupero del primo tempo il Villarreal torna avanti sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Santi Cazorla e concretizzato da Pau Torres, che nonostante i suoi 191 centimetri viene lasciato liberissimo di colpire a rete di testa.



Dopo l’intervallo Lopetegui prova a scuotere i suoi con ben tre sostituzioni in contemporanea: bocciati l’ex milanista Suso, Sergi Gomez e Rony Lopes, entrano Lucas Ocampos (altra vecchia conoscenza rossonera), Jesus Navas e Munir El Haddadi. La mossa paga al 64’, quando proprio il classe 1995 di origine marocchina raccoglie un cross dalla destra di Navas, colpisce il pallone di sinistro in acrobazia e firma così la spettacolare rete del 2-2. Nel finale le due squadre si allungano e la partita resta incerta: l'occasione migliore capita a De Jong, che all'84' colpisce di testa ma trova lo splendido riflesso del portiere dei padroni di casa. Negli ultimi minuti Javier Calleja dà spazio all’ex Milan Carlos Bacca e alla bandiera del Villarreal Bruno Soriano, finalmente in campo dopo tre anni di calvario per un grave infortunio al ginocchio. Non basterà, comunque, a cambiare il punteggio finale. In classifica, Siviglia momentaneamente terzo (+1 sull'Atletico Madrid) e Villarreal in zona Europa League, in attesa delle prossime partite della 31a giornata.

LEGANES-GRANADA 0-0

Se il pareggio tra Villarreal e Siviglia arriva al termine di una partita frizzante, quello fra Leganes e Granada giunge invece al termine di un match poco emozionante, terminato senza gol e caratterizzato da un penalty sbagliato nel secondo tempo dalla squadra di casa. Gli ospiti potrebbero far valere meglio i 18 punti che dividono le due squadre in classifica, ma si limitano solo a un paio di conclusioni interessanti nella prima ora di gioco, al 40’ con Machis e al 54’ con Antonio Puertas. Al minuto 64 è il Leganes padrone di casa a buttare via l’occasione più clamorosa per passare in vantaggio: Assalé viene travolto in area da Carlos Neva, l’arbitro Bengoetxea non ha dubbi nel concedere la massima punizione ma il pallone calciato da Miguel Guerrero viene deviato da Rui Silva sulla traversa prima di essere allontanato dalla difesa. Nemmeno nel finale le due squadre hanno la forza di pungersi (da segnalare un colpo di testa di Assalé al 93' che termina a lato ma non spaventa più di tanto gli ospiti) e il punteggio finale di 0-0 rispecchia piuttosto fedelmente quanto visto sul rettangolo verde. In classifica, il punto ottenuto non accontenta nessuno: il Granada va a 43 punti ed è nono, il Leganes resta penultimo a quota 25, -4 rispetto alla zona salvezza.