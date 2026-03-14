Matic senza mezzi termini: "Calcio italiano rimasto negli anni '90, le squadre attaccano poco"

Intanto Matic si gode una seconda gioventù al Sassuolo: "Mi hanno convinto con una riunione a Milano Giovanni Carnevali e Fabio Grosso. Mi hanno spiegato come funziona il club, l'importanza dei giovani e lo splendido centro sportivo. Posso essere utile ai ragazzi che ho intorno. A fine stagione ci parleremo di nuovo e il Sassuolo sa che se sono felice non ha problema ad andare avanti. Il mio futuro? Farò l'allenatore, cercando di essere me stesso. Vedremo se ne sarò capace".