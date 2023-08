Liga: Atletico esagerato, 7-0 al Rayo. Il Real è solo in vetta

SPAGNA

Simeone domina il derby e aggancia il Barcellona a -2 da Ancelotti, primo ko per il Vallecano

© Getty Images Si chiude con un clamoroso 7-0 dell'Atletico la terza giornata di Liga e, visto che Simeone travolge il Rayo Vallecano nel derby, il Real Madrid è l'unica squadra a punteggio pieno dopo 270 minuti. I Colchoneros esagerano e segnano con Morata (doppietta), Griezmann, Depay, Molina, Correa e Llorente, raggiungendo a quota 7 punti il Barcellona. Il Getafe ottiene il suo primo successo battendo 1-0 l'Alaves con il rigore di Borja Mayoral all'84'.

RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID 0-7

Il primo derby madrileno va all'Atletico, che già prima dell'intervallo ipoteca la sfida in casa del Rayo Vallecano: 7-0 e primo posto solitario per il Real, unica squadra a punteggio pieno dopo tre partite. Ci vogliono meno di due minuti per vedere la formazione di Simeone in vantaggio: de Paul dalla destra mette al centro per Griezmann che, di sinistro al volo, trova l'angolino e l'1-0. Al 16', invece, ecco il raddoppio, e stavolta l'assistman è Saul: Hernandez buca il passaggio al centro e per Depay è troppo facile firmare il bis. Al 35', però, l'olandese è costretto ad uscire per infortunio: al suo posto Morata. Appena un minuto dopo, tuttavia, l'Atletico trova il tris con un asse tutto argentino: de Paul lancia Molina che non sbaglia facendo passare il pallone sotto le gambe di Dimitrievski. Nella ripresa, proprio Morata sfrutta il secondo assist di Saul e davanti al portiere di casa non sbaglia al 73'. Il poker fa staccare con largo anticipo la spina al Rayo e i colchoneros ne approfittano per segnare ancora con Correa (79'), Morata, che sigla la personale doppietta in diagonale all'84', e Llorente (86'). Finisce così con un clamoroso 7-0: l'Atletico è a quota 7 insieme a Barcellona e Girona a -2 dal Real e a +1 sul Rayo Vallecano, al primo ko in campionato.

GETAFE-ALAVES 1-0

Prima vittoria in questa Liga per il Getafe, che dopo un pareggio e una sconfitta batte e supera in classifica il neopromosso Alaves: finisce 1-0. Le occasioni più importanti sono tutte nella ripresa: Sivera deve prima superarsi sul colpo di testa di Maksimovic, mentre dall'altra parte l'incornata da corner di Abqar impegna severamente Soria che deve aiutarsi con il palo per evitare lo 0-1. Alla fine, però, arriva il vantaggio del Getafe: proprio Abqar interviene con il gomito in area su Latasa e provoca il rigore per i padroni di casa, trasformato da Borja Mayoral all'84'.