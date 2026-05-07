Kings League e UNICEF lanciano la campagna "We Were All Children Once"

L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure come Lamine Yamal, Marcelo, Abbiati e Dida, tra gli altri, oltre al Presidente della competizione Gerard Piqué, e sarà attiva in Spagna, Brasile, Messico, Italia, Francia e Germania, nei quali milioni di spettatori e follower della Kings League avranno l’opportunità di prendere parte a questa collaborazione senza precedenti. Parallelamente alla competizione sportiva, i presidenti delle squadre e le diverse leghe si sfideranno con l’obiettivo di mobilitare l’intero ecosistema Kings League in appena otto giorni.



Partendo da un’idea semplice, “Tutti noi siamo stati bambini”, la campagna mette in luce una urgenza reale: non tutti i bambini e le bambine hanno le stesse opportunità e milioni di essi vivono senza le condizioni basilari necessarie per crescere nel pieno delle proprie potenzialità.