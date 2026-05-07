Allenare il futuro: “Play for the Future”, al via la seconda stagione

I risultati della prima stagione del programma triennale - promosso nelle sedi di Napoli, Catania, Palermo, Milano e Airola (BN) - sono stati presentati presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Palermo a margine della finale del torneo che ha visto protagonisti i beneficiari del progetto e i giovani delle associazioni del territorio. Evento che è stato anche occasione di confronto istituzionale, con la partecipazione del Vice-Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Cristiana Rotunno, insieme a Carolina Spataro, Viceprefetto di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, Assessore alle politiche giovanili, e ai rappresentanti delle realtà che hanno promosso l’iniziativa.