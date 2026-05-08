Caos Real Madrid: Valverde ha un trauma cranico e salterà il 'Clasico'

Vittima di un "trauma cranico" dopo un alterco con il suo compagno Aurélien Tchouameni, il capitano del Real Madrid Federico Valverde è stato escluso dal Clasico domenica contro il Barcellona. Lo ha annunciato il club madrileno. Il centrocampista uruguaiano "dovrà restare a riposo tra 10 e 14 giorni", dice il Real precisando che "in seguito agli eventi accaduti questa mattina durante l'allenamento della prima squadra, ha deciso di aprire dossier disciplinari" contro i due giocatori.