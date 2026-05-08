Serie B, ufficializzati il calendario e gli orari delle sfide per playoff e playout

08 Mag 2026 - 08:11
© Getty Images

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PLAYOFF

Turno preliminare (gara unica)
Martedì 12 maggio 2026 (6ª vs 7ª) – ore 18.45
Martedì 12 maggio 2026 (5ª vs 8ª) – ore 21.00

Semifinali (andata)
Sabato 16 maggio 2026 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.00
Domenica 17 maggio 2026 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.00

Semifinali (ritorno)
Martedì 19 maggio 2026 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 20.00
Mercoledì 20 maggio 2026 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 20.00

Finali
Domenica 24 maggio 2026 (andata) – ore 20.00
Venerdì 29 maggio 2026 (ritorno) – ore 20.00

PLAYOUT
Venerdì 15 maggio 2026 (andata) – 17ª vs 16ª (ore 20.00)
Venerdì 22 maggio 2026 (ritorno) – 16ª vs 17ª (ore 20.00)

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