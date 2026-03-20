Castro illumina, il Milan ci pensa sul serio: l'ostacolo Premier e il vecchio interesse dell'Inter

La vittoria del Bologna in casa della Roma in una pazza notte di Europa League ha evidenziato le qualità di un gioiello dei felsinei. Parliamo di Santiago Castro, dal 30 gennaio del 2024 in Italia e autore di un gol e di un assist all'Olimpico. Nel complesso una prestazione da 7 in pagella per l'ex Vélez Sarsfield, capace a lungo di reggere da solo il fronte offensivo a forza di sportellate e tanti duelli vinti. Caratteristiche che mancano nei bomber presenti attualmente nella rosa del Milan. Solo Fullkrug, ingaggiato a gennaio dal West Ham, ha colmato parzialmente la lacuna ma il tedesco è destinato a salutare il prossimo giugno.