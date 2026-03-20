Castro illumina, il Milan ci pensa sul serio: l'ostacolo Premier e il vecchio interesse dell'Inter

Derby italiano spettacolare in Europa League: le foto di Roma-Bologna
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L'argentino è valutato non meno di 35 milioni di euro: il ds Tare ci pensa
La vittoria del Bologna in casa della Roma in una pazza notte di Europa League ha evidenziato le qualità di un gioiello dei felsinei. Parliamo di Santiago Castro, dal 30 gennaio del 2024 in Italia e autore di un gol e di un assist all'Olimpico. Nel complesso una prestazione da 7 in pagella per l'ex Vélez Sarsfield, capace a lungo di reggere da solo il fronte offensivo a forza di sportellate e tanti duelli vinti. Caratteristiche che mancano nei bomber presenti attualmente nella rosa del Milan. Solo Fullkrug, ingaggiato a gennaio dal West Ham, ha colmato parzialmente la lacuna ma il tedesco è destinato a salutare il prossimo giugno.
Considerata la posizione di Gimenez, anch'esso in bilico, e con l'affaire Leao in fase di evoluzione, i rossoneri dovranno per forza acquistare un nuovo attaccante. E nella short list di Tare c'è anche lo stesso Castro che si aggiunge ai nomi di Retegui, Lewandowski e Kean. Per caratteristiche, come sottolineato in precedenza, è il profilo giusto. Ma anche la valutazione del Bologna che se ne priverebbe per circa 35-40 milioni di euro, lo rende un profilo alla portata del Milan.
All'orizzonte non c'è nessun derby con l'Inter che pure lo aveva cercato a lungo nelle scorse settimane: i nerazzurri, al momento, stanno guardando altrove. Chi potrebbe farsi sotto è la Juventus, specialmente se non dovesse rinnovare Vlahovic o con l'addio di uno tra Openda e David. Attenzione infine alla Premier League che potrebbe sparigliare le carte a suon di milioni: Chelsea, Aston Villa e Newcastle stanno monitorando Castro da mesi.
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