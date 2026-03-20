Juventus, al casting per l'attacco si aggiunge Retegui: contatto

Una cosa oggi è certa: la Juventus ha bisogno di rinnovare il reparto offensivo se la prossima stagione vorrà tornare a lottare per lo scudetto. Perché David e Openda non hanno superato l'esame Serie A tanto che, nonostante tutto, la prima scelta per il futuro è quel Dusan Vlahovic, che a giugno sarà libero di cambiare aria. Con il serbo si proverà a rinnovare su richiesta di Spalletti, ma, anche in caso di fumata bianca, non basterà. Serve una punta top, che magari conosca già il nostro campionato e possa essere decisiva sin da subito. E allora ecco che spunta il nome di Mateo Retegui. Stando a Tuttosport, il papà dell'italo-argentino avrebbe bussato alla porta dei bianconeri, approfittando della conoscenza con il ds Ottolini dai tempi del Genoa. Un contatto esplorativo, visto che Retegui, oggi all'Al Qadisiya vorrebbe tornare in Italia. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Milan, ma ogni porta è aperta.