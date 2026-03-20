Juventus, al casting per l'attacco si aggiunge Retegui: contatto
Il centravanti vorrebbe tornare in Italia e il papà avrebbe sondato il terreno bianconero con il ds Ottolini
Una cosa oggi è certa: la Juventus ha bisogno di rinnovare il reparto offensivo se la prossima stagione vorrà tornare a lottare per lo scudetto. Perché David e Openda non hanno superato l'esame Serie A tanto che, nonostante tutto, la prima scelta per il futuro è quel Dusan Vlahovic, che a giugno sarà libero di cambiare aria. Con il serbo si proverà a rinnovare su richiesta di Spalletti, ma, anche in caso di fumata bianca, non basterà. Serve una punta top, che magari conosca già il nostro campionato e possa essere decisiva sin da subito. E allora ecco che spunta il nome di Mateo Retegui. Stando a Tuttosport, il papà dell'italo-argentino avrebbe bussato alla porta dei bianconeri, approfittando della conoscenza con il ds Ottolini dai tempi del Genoa. Un contatto esplorativo, visto che Retegui, oggi all'Al Qadisiya vorrebbe tornare in Italia. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Milan, ma ogni porta è aperta.
Alla Juve non dispiacerebbe certo, come pure a Spalletti che lo ha già avuto in Nazionale. Cartellino e stipendio, però, sono un ostacolo da provare a scavalcare solo con un po' di ingegno e fantasia viste le cifre in ballo, troppo elevate per l'attuale politica economica imposta da Elkann. Ci si lavorerà sopra nelle prossime settimane. Anche perché le alternative non mancano. La prima è Kolo Muani, ormai autentico tormentone del mercato juventino. E poi Zirkzee e Nicolas Jackson.
Ma la realtà è che al momento in rosa ci sono ancora David e Openda, due da piazzare al migliore offerente. Non cosa semplice. Magari il canadese potrebbe finire nell'operazione Kolo Muani con il Psg, mentre il belga piace al Fenerbahce dove lo vorrebbe il suo ex tecnico Tedesco.