Udinese: valida la patente di Gueye, si va verso archiviazione

Si avvia verso l'archiviazione il procedimento che coinvolge il calciatore dell'Udinese Idrissa Gueye in relazione all'episodio avvenuto il 30 marzo scorso a Trieste. Lo rende noto il club friulano, spiegando che il Ministero dei Trasporti della Repubblica del Senegal ha trasmesso un'attestazione ufficiale che certifica l'autenticità della patente di guida del giocatore, regolarmente conseguita e priva di provvedimenti di sospensione o limitazioni all'utilizzo. Secondo l'Udinese, il documento esclude il fondamento delle contestazioni mosse al tesserato riguardo al presunto utilizzo di un documento falso. Alla luce della certificazione ricevuta, l'avvocato Maurizio Miculan ha presentato al Pubblico Ministero di Trieste un'istanza di archiviazione del procedimento penale, mentre l'avvocato Andrea Franchin ha impugnato in sede amministrativa i verbali emessi il 30 aprile, ritenendo insussistenti le violazioni di legge.