Euro U17: l'Italia pareggia 3-3 con Danimarca e va in semifinale

01 Giu 2026 - 19:47
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Missione compiuta per la Nazionale Under 17, che grazie al pareggio per 3-3 contro la Danimarca al Kalevi Central Stadium di Tallinn, nella terza e ultima giornata del Gruppo B della fase finale dell'Europeo di categoria, in svolgimento fino al 7 giugno in Estonia, chiude al primo posto con 7 punti. L'Italia, dopo aver incassato l'1-0 avversario, firmato dall'attaccante del Bodø/Glimt, Mikkel Bro Hansen, al 14', pareggia grazie al centrocampista dell'Empoli, Edoardo Biondini, al 24', prima di ribaltare il risultato con i gol del classe 2010 Lorenzo Dattilo al 42' e Andrea Donato al 45', entrambi difensori rispettivamente di Roma e Inter. Nella ripresa, i danesi accorciano le distanze al 58' con Tobias Baden Ekstrand - attaccante del Brøndby, in gol ad aprile nel primo dei due test match tra Azzurrini e danesi a livello Under 16, giocato a Viareggio (Italia-Danimarca 4-4, 21 aprile) - per poi pareggiare definitivamente i conti nel primo dei cinque minuti di recupero (90'+1) concessi dall'arbitro turco Oguzhan Çakir grazie a Kerim Sejdic, attaccante del Vejle.

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