Mondiali 2026: la Colombia batte 3-1 in amichevole il Costa Rica

La Colombia ha battuto 3-1 il Costa Rica a Bogotà in un'amichevole di preparazione ai Mondiali, al via l'11 giugno prossimo. Un successo che ha già creato entusiasmo tra i tifosi, i quali hanno accolto festanti la squadra guidata dal ct argentino Nestor Lorenzo, tra striscioni, tamburi e fuochi d'artificio. Anche in campo non è mancato lo spettacolo, con le reti di Davinson Sanchez al 16' e Luis Diaz al 23', mentre Luis Javier Suarez ha segnato il 3-1 a pochi minuti dal fischio finale. I Cafeteros dovrebbero raggiungere giovedì prossimo gli Stati Uniti, dove giocheranno un'ultima amichevole di preparazione contro la Giordania prima di iniziare la loro avventura ai Mondiali il 17 giugno nel Gruppo K con Uzbekistan, Repubblica Democratica del Congo e Portogallo.