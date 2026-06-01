Minaccia Real su Dumfries, l'Inter accelera per Palestra: offerta di 40 mln + 5 all'Atalanta. L'esterno: "Pronto per una big"

Tra le sirene di mercato dell'Inter e il ritorno in azzurro dopo gli improvvidi playoff che hanno sancito la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale, nella baby Italia sperimentale di Silvio Baldini c'è una speranza che si chiama Marco Palestra, appena due presenze tra i grandi (proprio contro Irlanda del Nord e Bosnia) e già tra i 'senatori' a Coverciano assieme a Donnarumma e Pio Esposito. Reduce da una grande stagione a Cagliari, Palestra ha iniziato a correre e non si è più fermato. Nominato miglior difensore del campionato di Serie A, con una media di 27,96 km/h Marco Palestra è stato anche il calciatore più veloce dell'ultima stagione. Una stagione ricca per lui di soddisfazioni, dalla salvezza conquistata con i sardi all'esordio in Nazionale. Nei top 5 campionati europei è il difensore con più dribbling riusciti (70), un dato che meglio di altri spiega per quale motivo sia uno dei sogni di mercato di diversi grandi club, italiani e stranieri, su tutti l'Inter di Chivu: "Se mi sento pronto per una big? Mi sono sempre sentito pronto. Al mio futuro per ora non penso, sono concentrato sulle prossime due partite qui in Nazionale, dobbiamo fare bene anche per il ranking". Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter ha fatto una prima offerta all'Atalanta - proprietaria del cartellino - di 40 milioni di euro più cinque di bonus. Non abbastanza per la Dea, che chiede 50 milioni. L'Inter ha accelerato per l'esterno di fronte alla 'minaccia' Real Madrid su Denzel Dumfries. I merengues sarebbero pronti a pagare la clausola presente nel contratto dell'olandese da 25 milioni di euro, attivabile solo a luglio.