L'IDEA

Harry Kane sulle orme di Micheal Jordan: futuro nella NFL per l’inglese?

Il bomber del Bayern è un grandissimo appassionato di football americano e in futuro non esclude un "cambio" di sport come fece MJ nel '94

26 Set 2025 - 12:50

Harry Kane come Micheal Jordan? Il bomber inglese ha recentemente sorpreso tutti non escludendo, un giorno, la possibilità di chiudere con il calcio per dedicarsi al football americano: "Seguo la NFL da circa dieci anni e la adoro. Tutto può succedere", le parole dell'ex Tottenham.

Un progetto che ricorda quanto fatto della stella dei Bulls quando decise di lasciare la NBA per tentare una carriera nel baseball. MJ nel 1994 con la sua decisione sconvolse tutti: il miglior giocatore di basket al mondo lasciò la pallacanestro per dedicarsi allo sport preferito del padre tragicamente scomparso soltanto pochi mesi prima. L'esperimento durò soltanto pochi mesi prima del grande ritorno sul parquet con il relativo secondo three-peet. 

Jordan al tempo era all'apice della sua carriera, dettaglio che aggiunse ulteriore clamore alla sua scelta non ortodossa. Kane però, che oggi rimane uno dei migliori attaccanti nel panorama internazionale, non sembra avere tutta questa fretta di diventare un kicker della NFL: "Sento di avere ancora molti, molti anni di calcio davanti a me, ma può succedere di tutto, le cose cambiano così in fretta. Man mano che mi avvicinerò alla fine della mia carriera calcistica, forse ci penserò un po' più seriamente e inizierò ad allenarmi un po". Una seconda vita nello sport che avrebbe del clamoroso. 

harry kane
bayern monaco
nfl
micheal jordan
baseball

Marcandalli: "Il gol è un sogno"

La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

