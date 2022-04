Dramma Ronaldo, l'abbraccio di Anfield: toccante applauso al 7'

Momento molto toccante ad Anfield al minuto 7' della sfida di Premier League tra Liverpool e Manchester United: tutto lo stadio e le due tifoserie rivali si sono unite in un unico e commosso applauso per Cristiano Ronaldo, assente alla sfida dopo il dramma della morte di uno dei due gemelli che la compagna Georgina stava dando alla luce. Sugli spalti è stato intonato anche l'inno dei Reds “You'll never walk alone”.

Twitter