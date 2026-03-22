INGHILTERRA

Coppa di Lega: O’Reilly regala il trofeo al Manchester City, ko l’Arsenal

Il maestro Guardiola piega l’allievo Arteta a Wembley: una doppietta dell’inglese consegna la Carabao Cup agli Sky Blues

22 Mar 2026 - 19:51
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È il Manchester City a vincere la Coppa di Lega inglese 2026. La formazione di Guardiola supera 2-0 l’Arsenal di Arteta a Wembley e si aggiudica il trofeo per la nona volta nella sua storia. A permettere agli Sky Blues di riportare nella propria bacheca una Carabao Cup che mancava dal 2021 ci pensa la doppietta di uno scatenato O’Reilly. Restano con l’amaro in bocca i Gunners, che ora punteranno con ancora maggior decisione su Premier League e Champions League. Per Pep Guardiola si tratta del 19° trofeo vinto sulla panchina del City.

LA PARTITA
Wembley fa da sfondo alla finale di Coppa di Lega inglese tra Manchester City e Arsenal, sfida che vede i Gunners partire fortissimo: Trafford (scelto al posto di Donnarumma) è costretto a compiere tre grandi parate già al 7’ su Havertz e Saka, per tenere inviolata la propria porta. Il match entra poi in una noiosa fase d’equilibrio che regala davvero poche emozioni, tanto che il primo tempo si chiude a reti bianche: a creare una chance interessante è Semenyo al 45’, con Haaland che non la sfrutta però di testa. Il Manchester City cambia, allora, passo nella ripresa e al 60’ stappa il risultato: Kepa manca clamorosamente la presa su un cross innocuo di Cherki e O’Reilly appoggia in rete l’1-0, sprigionando tutta l’euforia di Guardiola. L’inglese ci prende gusto e cinque minuti più tardi firma pure la doppietta. Questa volta a dipingere il traversone vincente dalla destra è Matheus Nunes, per l’incornata puntuale del classe 2005 nato e cresciuto nel nord di Manchester, dove ha tirato i primi calci a un pallone nei club amatoriali Moston Tigers e Failsworth Dynamos. Nell’area di rigore opposta è invece Trafford a fermare il colpo di testa di Calafiori, che scheggia poi anche il palo con un poderoso diagonale di mancino al 78’. Dieci minuti dopo è invece la traversa a fermare il grande ex Gabriel Jesus. Il City vince, dunque, 2-0 e conquista la nona Coppa di Lega della sua storia, portandosi così a -1 dal record del Liverpool: i Reds sono infatti gli unici ad aver alzato il trofeo in dieci occasioni. Era dal 2021 che gli Sky Blues non facevano loro la Carabao Cup, ovvero dal successo per 1-0 sul Tottenham di Ryan Mason.

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