Serie A, ufficiale il programma della 37° giornata: date e orari delle sfide
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In seguito all'anticipo del derby di Roma, cambia completamente il programma della 37esima giornata di Serie A. Altre quattro partite coinvolte nel cambiamento d'orario alle 12 di domenica 17 maggio per garantire la contemporaneità delle sfide. Giocheranno all'ora di pranzo anche altre big come Napoli, Juventus, Milan e Como.
Serie A, il programma della 37esima giornata
Qui il nuovo programma della penultima giornata del campionato di Serie A 2025/26:
Como-Parma, domenica 17 maggio alle ore 12
Genoa-Milan, domenica 17 maggio alle ore 12
Juventus-Fiorentina, domenica 17 maggio alle ore 12
Roma-Lazio, domenica 17 maggio alle ore 12
Pisa-Napoli, domenica 17 maggio alle ore 12
Inter-Verona, domenica 17 maggio alle ore 15
Atalanta-Bologna, domenica 17 maggio alle ore 18
Cagliari-Torino, domenica 17 maggio alle ore 20.45
Sassuolo-Lecce, domenica 17 maggio alle ore 20.45
Udinese-Cremonese, domenica 17 maggio alle ore 20.45