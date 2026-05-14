Serie A, ufficiale il programma della 37° giornata: date e orari delle sfide

14 Mag 2026 - 21:39
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In seguito all'anticipo del derby di Roma, cambia completamente il programma della 37esima giornata di Serie A. Altre quattro partite coinvolte nel cambiamento d'orario alle 12 di domenica 17 maggio per garantire la contemporaneità delle sfide. Giocheranno all'ora di pranzo anche altre big come Napoli, Juventus, Milan e Como.

Serie A, il programma della 37esima giornata

 Qui il nuovo programma della penultima giornata del campionato di Serie A 2025/26: 

Como-Parma, domenica 17 maggio alle ore 12

Genoa-Milan, domenica 17 maggio alle ore 12

Juventus-Fiorentina, domenica 17 maggio alle ore 12

Roma-Lazio, domenica 17 maggio alle ore 12

Pisa-Napoli, domenica 17 maggio alle ore 12 

Inter-Verona, domenica 17 maggio alle ore 15

Atalanta-Bologna, domenica 17 maggio alle ore 18

Cagliari-Torino, domenica 17 maggio alle ore 20.45

Sassuolo-Lecce, domenica 17 maggio alle ore 20.45

Udinese-Cremonese, domenica 17 maggio alle ore 20.45

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