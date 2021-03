Coppa del Re: Berenguer stende il Levante al 112’, sarà l’Athletic Bilbao a sfidare il Barcellona in finale

SPAGNA

L’ex giocatore del Torino decide la seconda semifinale con un tiro deviato dopo il vantaggio di Roger e il pareggio di Raul Garcia su rigore

Nella seconda semifinale è l’Athletic Bilbao a guadagnarsi la finale contro il Barcellona con un 1-2 maturato dopo quasi due ore. I tempi regolamentari si aprono con il vantaggio dei padroni di casa con Roger al 17’, ma già al 30’ il rigore di Raul Garcia ristabilisce la parità. La ripresa rallenta e solo l’Athletic prova timidamente ad accelerare, ma ai supplementari il tiro di Berenguer al 112’ viene deviato e porta i valenciani in finale.

Con l'1-2 dell'Estadi Ciutat de Valencia sarà l’Athletic Bilbao a sfidare il Barcellona nella finale di Coppa del Re: è questo l’esito del match di ritorno della seconda semifinale. L’equilibrio maturato con l’1-1 della gara d’andata sembra rivedersi anche nella partita di Valencia, almeno per i primi 45 minuti. In avvio è Raul Garcia a divorarsi il vantaggio calciando a lato da una buonissima mattonella, ma al 17’ Roger porta in vantaggio i padroni di casa depositando famelicamente in rete una palla vagante. Alla mezz’ora sono però gli stessi valenciani a rendere più accidentata la strada verso la finale, perché Duarte commette fallo in area e - con il via libera dopo il controllo al monitor Var - Del Cerro conferma il tiro dal dischetto, trasformato da capitan Raul Garcia.

La prima frazione di gioco si chiude con un brivido dell’Athletic per un rigore non concesso al Levante dopo un altro check allo schermo, mentre la ripresa è decisamente meno pimpante rispetto ai 45 minuti precedenti. Fa qualcosina di più la squadra di Bilbao, con Williams e Berenguer che mancano la porta in due occasioni succulente per mettere il naso avanti. L’arbitro Del Cerro fa poi tremare i padroni di casa andando nuovamente a controllare sul monitor un episodio in area rossoblù, senza però indicare il dischetto. Con il passare dei minuti aumenta la paura di sbagliare e la tensione rallenta i ritmi e i tempi regolamentari si chiudono con un tiro sbilenco di Leon al 92’, “match ball” al vento. Ai supplementari il timore cresce e le uniche variazioni al copione sono le tante sostituzioni, fino però al 112’ quando l’ex Torino Berenguer calcia dalla distanza: il pallone è deviato e beffa Abarisketa per il colpo del defnitivo ko.

