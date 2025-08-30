Calcio estero: il Real vince in Liga, Psg a valanga in Ligue 1

LIGA

REAL MADRID-MAIORCA 2-1

Nonostante lo svantaggio e ben tre gol annullati, e con tanto di salvataggio sulla linea, il Real Madrid batte 2-1 in rimonta il Maiorca e resta primo a punteggio pieno in Liga. Al Bernabeu succede di tutto: la prima rete invalidata è quella di Mbappé per fuorigioco al 7', ma succederà lo stesso nel recupero del primo tempo. Non bastasse tutto ciò, al 18' il solito Muriqi sfrutta l'assist di Torre e fa 1-0, gelando il pubblico madridista. A far passare la paura ai tifosi e a Xabi Alonso ci pensano Arda Güler e Vinicius, che nel giro di due minuti, tra il 37' e il 38'. Il turco segna di testa su sponda di Huijsen, il brasiliano recupera dopo la palla al centro, si fa metà campo e di sinistro in diagonale firma il 2-1. Sembra finita, ma Güler si vede annullare il terzo gol al 55', stavolta per tocco di mano involontario ma che porta nell'immediatezza al potenziale 3-1. Al 65', il Real addirittura trema: conclusione di Samu Costa ma Carreras è miracoloso a salvare nei pressi della linea a Courtois battuto. Il Real non la chiude, ma porta comunque a casa i tre punti: ora sono nove in tre partite, con Xabi Alonso a prescindere in vetta prima della sosta.



ALAVES-ATLETICO MADRID 1-1

Prosegue l'avvio da incubo dell'Atletico Madrid in Liga: in tre giornate non ha ancora vinto. Sul campo dell'Alaves arriva un pareggio per 1-1 che spedisce Simeone già a -7 dal Real. Succede tutto nel primo quarto d'ora: il figlio del Cholo Giuliano segna dopo un'azione insistita, chiedendo scusa al popolo di casa avendo giocato nel club nel 2023/24, stagione in cui si fece pure male a una spalla. Poco dopo, però, Carlos Vicente pareggia su calcio di rigore procurato da Sorloth che fa fallo in area su Tenaglia. Il norvegese prova a farsi perdonare nel finale, ma la sua conclusione viene deviata da Sivera. Nel finale, Macros Llorente conclude a botta sicura ma ancora il portiere dei padroni di casa tiene l'1-1, con l'Alaves che sale a 4 punti, incredibilmente a +2 sull'Atletico di Simeone.



REAL OVIEDO-REAL SOCIEDAD 1-0

Dopo due sconfitte, l'Oviedo trova il primo successo dal ritorno in Liga e batte 1-0 la Real Sociedad, a quota 2 come l'Atletico. Il match si decide nel primo tempo: dopo l'infortunio allo scoccare della mezz'ora di gioco di Chaira, entra Hassan che sarà decisivo con l'assist vincente per Dendoncker. E nella ripresa, il sostituto va ad un passo dal raddoppio colpendo il palo (58'). La Real Sociedad sfiora il pareggio solo nel finale con Turrientes, ma la sua conclusione viene murata da Escandell che certifica i tre punti della neopromossa, che si gode una serata da urlo: e ora la missione salvezza può ufficialmente cominciare. La Real Sociedad, invece, è ancora senza vittorie dopo 270 minuti.



GIRONA-SIVIGLIA 0-2

Terza sconfitta in altrettante partite per il Girona: a Montilivi passa il Siviglia, che si impone 2-0 con due gol per tempo. Gli andalusi perdono al 18' Ejuke per infortunio: al suo posto Sanchez. Poi, alla mezz'ora di gioco, ecco il vantaggio, con Gonzalez a segno su assist di Vargas. Lo svizzero si ripete anche al 55', minuto in cui serve Romero (che prima dell'intervallo centra un palo) per il raddoppio, poi si fa male ed è costretto ad uscire. Il Girona prova a riaprirla nel finale, ma Nyland salva sul colpo di testa di Alex Moreno. Finisce così 2-0: prima vittoria per il Siviglia, che sale a 3 punti e stacca proprio il Girona, una delle due squadre (insieme al Levante) ad aver solo perso in questo avvio di campionato.



LIGUE 1



TOLOSA-PSG 3-6

Il Psg torna finalmente sui livelli che gli hanno permesso di dominare il calcio nella scorsa stagione e travolge il Tolosa, restando a punteggio pieno in Ligue 1. Basti pensare che al 31' è già 4-0: protagonista assoluto in avvio è Joao Neves, a segno al 7' e al 14' e in entrambi i casi in rovesciata di Joao Neves. Nel mezzo, il momentaneo 2-0 di Barcola su grandissimo assist di Fabian Ruiz. Scocca la mezz'ora di gioco ed ecco il poker: Casseres fa fallo in area su Doué, rigore e 4-0 firmato da Dembélé. La partita sembra chiusa, ma al 37' Cresswell sblocca i padroni di casa che, poi, nel lungo recupero del primo tempo hanno la grande occasione di accorciare, ma Casseres si fa parare il rigore da Chevalier. Errore fatale, perché dal 4-2 all'intervallo si passa al 5-1, con un altro rigore di Dembélé, che al 50' segna ma al 70' esce per infortunio. Nel finale, Joao Neves trova il 6-1 con un destro sotto l'incrocio dei pali che gli vale la tripletta. I campioni di tutto si rilassano e i padroni di casa ne approfittano per accorciare le distanze con Gboho (89') e (Vossah 91'), ma la sostanza non cambia. Vola il Psg, che fa 3 su 3 e aspetta Lione e Strasburgo per capire se dopo 270 minuti sarà già primo in solitaria in classifica.



LORIENT-LILLE 1-7

Il Lille è secondo in attesa del Lione, e la seconda vittoria consecutiva arriva in modo clamoroso: con un 7-1 sul campo del Lorient che, oltretutto, matura nella ripresa: Perraud e Fernandez-Pardo regalano il 2-0 al 53' agli ospiti, ma i padroni di casa accorciano con il tap-in di Tosin dopo il rigore sbagliato da Soumano. La partita resta in bilico fino all'80', quando all'improvviso è poker per il Lille: Fernandez-Pardo insacca ancora, poi Igamane, che farà anche doppietta (al 93') chiude i conti. C'è spazio poi per le reti di Haraldsson (87') e Sahraoui per il definitivo 7-1: Lille a quota 7, a -2 dal Psg.



NANTES-AUXERRE 1-0

Grazie al gol in apertura di Mostafa Mohamed, il Nantes batte 1-0 l'Auxerre e centra la sua prima vittoria in campionato dopo due sconfitte. Con un spettacolare colpo di tacco all'8', Guirassy serve il match winner di giornata, lucido davanti a De Percin. Dal possibile 0-1 all'1-0, perché pochi minuti prima Anthony Lopes è decisivo su Osman. Il portiere ospite è poi bravo su Hong prima dell'intervallo, poi torna protagonista Lopes bravissimo su Casimir e Namaso, che invece all'82' si vede annullare il possibile 1-1 per fuorigioco.