La Guinea prende spunto dal caso Senegal e chiede la Coppa d'Africa 1976 al...Marocco

© instagram | Sadio Mané: "Quello che è successo ha superato il limite. Questo non è il calcio per cui lottiamo, non è l'Africa in cui crediamo. C'è troppa corruzione nel nostro sport. I giocatori danno tutto in campo, ma le decisioni prese fuori stanno decidendo partite e trofei. Sono profondamente deluso, non solo per il Senegal, ma per il calcio africano nel suo complesso".

© instagram | Sadio Mané: "Quello che è successo ha superato il limite. Questo non è il calcio per cui lottiamo, non è l'Africa in cui crediamo. C'è troppa corruzione nel nostro sport. I giocatori danno tutto in campo, ma le decisioni prese fuori stanno decidendo partite e trofei. Sono profondamente deluso, non solo per il Senegal, ma per il calcio africano nel suo complesso".