Parma, Cuesta: "Mancanza di rispetto nei nostri confronti, gara condizionata"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ai microfoni di Dazn, ha analizzato così la rocambolesca sconfitta contro la Roma: "Noi a Parma proviamo a essere noi stessi, ad affrontare le persone con rispetto. Ma a volte va capito il perché delle cose, dal 2-1 al 2-3 sono successe cose ovvie, a prescindere dall'area, è tutta la dinamica che mi lascia così. Hanno mancato di rispetto a noi, ci concentriamo su quello su cui possiamo incidere noi. Ci sono stati eventi che hanno condizionato troppo le dinamiche della gara. Contro il Napoli sono stato il primo a dire che non era rigore, ma oggi ci sono state tante piccole cose che non mi sono piaciute. C'è sia l'amarezza per il risultato, ma anche orgoglio per aver fatto tante cose buone. Non era facile ribaltare una gara come quella di oggi, contro un'avversaria forte. E poi mi tengo stretto la mentalità di questi ragazzi, che a obiettivo raggiunto vogliono sempre rappresentare il Parma nel miglior modo possibile".