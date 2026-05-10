Il Teatro San Carlo ricorda sui social primo scudetto del Napoli

10 Mag 2026 - 18:03

Il Teatro San Carlo celebra sui suoi canali social l'anniversario del primo scudetto del Napoli, vinto matematicamente dagli azzurri il 10 maggio 1987. Nel post pubblicato alle 17.47 in punto, lo stesso orario del fischio finale di Napoli-Fiorentina che sancì la vittoria del tricolore per Maradona e compagni, il Lirico partenopeo ha pubblicato la foto dello striscione che quel giorno fu esposto sulla facciata del teatro con la scritta: "Azzurri, siete la Decima di Beethoven. I lavoratori del San Carlo salutano i Campioni d'Italia". Nel post viene inoltre ricordato che per l'occasione il Teatro cedette il palcoscenico alla squadra di Ottavio Bianchi anticipando di 24 ore la prima del Fidelio proprio per evitare la concomitanza con la partita decisiva per il primo scudetto del Napoli.

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