Cremonese, Giampaolo: "Successo importante per continuare a giocarcela"

"Alla squadra ho detto che oggi il biglietto era di sola andata. Per mantenere accesa la fiammella bisognava soltanto vincere. Serviva mettere contenuti passionali, tecnici, di personalità… Quando devi vincere per forza è così. Ma è una condizione che ci siamo creati noi, non ci sono altri responsabili. Bisognava vincere per continuare a crearsi l'opportunità di giocarsela fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Questo è l'obiettivo". Così il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo in conferenza stampa dopo il successo ottenuto sul Pisa che consente ai lombardi di restare in corsa per la salvezza. "Cosa ho detto ai ragazzi nell'intervallo? Che bisognava segnare il secondo gol e non tenere la partita in bilico, perché si sarebbe potuta complicare. Poi l'avversario è rimasto in nove, ma queste gare non vanno tenute in bilico - ha aggiunto - So che ci sono difetti sui quali lavorare, ci lavoreremo. La squadra doveva vincere e ha vinto, stavolta le facciamo i complimenti. Non possiamo tornare indietro, io ho tantissimi rimpianti sulla mia gestione ma non posso tornare indietro. Bisogna convivere con questa amarezza, ma allo stesso tempo mi aggrappo alla piccola possibilità che c'è nonostante il vantaggio dell'avversario. Intanto però la prossima partita avrà qualcosa in palio".