Bufera Marsiglia, De Zerbi contro tutti: "Volete farmi fallire? Allora falliamo tutti"

La luna di miele in Francia tra Roberto De Zerbi e il Marsiglia sembra già essere ai titoli di coda. Dopo la pesante sconfitta dello scorso weekend contro il Reims, la quarta nelle ultime cinque partite e la terza consecutiva, e il sorpasso in classifica del Monaco che a 7 giornate dalla fine del campionato mette in pericolo la qualificazione in Champions, le acque intorno all'allenatore italiano cono agitatissime e L'Equipe sentenzia: "Il Marsiglia è un club in crisi".