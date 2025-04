Milan, Paratici può portare De Zerbi in panchina. Il vero sogno è... Guardiola!

Non c'è nulla di fatto per carità, ma qualcosa si è mosso: nelle ultime ore sono arrivate delle conferme in merito a un primo contatto andato in scena tra Paratici ed Edoardo Crnjar, fondatore di una nota agenzia che cura anche gli interessi dell'ex fantasista. Una presa di contatti utile in vista di una eventuale trattativa da condurre più avanti. Insomma De Zerbi è una pista da tenere più che in considerazione in ottica Milan per giugno.