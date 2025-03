Marsiglia in crisi nera, l'accusa di Rabiot: "Se c’è qualcuno che non vuole la Champions, lo dica prima"

"È una sconfitta che fa male, ma fa più male ancora aver mostrato questo spirito, ho l'impressione di vedere gente che non vuole lottare per arrivare in Champions League". Parole pesanti quelle pronunciate da Adrien Rabiot dopo la sconfitta del Marsiglia sul campo del Reims, la quarta in cinque partite di Ligue 1. "Mancano sette partite per arrivare in Champions League, ed è per questo che sono venuto qui - ha detto il centrocampista ex Juve a RMC Sport - Se c’è qualcuno che non vuole, lo dica prima di giocare. Non capisco perché non siamo più affamati in campo. Non ci sono problemi all’interno della squadra, ma dobbiamo avere una mentalità diversa". "Sono preoccupato, sì, perché siamo alla quarta sconfitta in cinque partite - ha detto mister De Zerbi - Ma ho sempre lottato, non regalo niente. Tutti i giocatori vogliono giocare in Champions League".