Atletico Madrid, Simeone: "Felice all'Atletico, col club sempre in sintonia"

LIGA

Diego Pablo Simeone allontana l'ipotesi di un addio alla panchina dell'Atletico Madrid. Il tecnico argentino, che dopo l'eliminazione in Coppa del Re aveva parlato espressamente di un futuro incerto, ha provato a fugare ogni dubbio: "Con il club parliamo in continuazione, sia quando vinciamo sia quando perdiamo - ha detto alla vigilia della sfida di campionato contro l'Athletic Bilbao - Abbiamo la stessa sintonia di sempre e io sono molto felice all'Atletico Madrid. Stiamo giocando molto bene, siamo passati da un anno di transizione a uno in cui la squadra è più competitiva e più continua in campionato". Getty Images

Il contratto del 'Cholo' scade solamente a giugno 2022 e attualmente la squadra da lui guidata si trova al comando della Liga, per altro con due partite in meno di Real Madrid e Barcellona, le dirette inseguitrici. La deludente eliminazione in Coppa del Re contro il Cornella, squadra di Segunda Division B, aveva però fatto nascere qualche malumore e lo stesso Simeone aveva affermato di essere "aperto a tutte le possibilità e pronto a qualunque cosa decida il club".

Proprio in merito a queste sue dichiarazioni, l'ex centrocampista di Inter e Lazio ha voluto chiudere il capitolo: "Sono abbastanza sincero e dico sempre quello che penso. Dico sempre che domani possono cacciarmi. Non c'è altro da aggiungere, ognuno è libero di pensare cià che preferisce".

Vedi anche Calcio estero Atletico-Simeone, addio possibile: “Non so se sarò qui l’anno prossimo”